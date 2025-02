Wreckfest 2 : une date de sortie pour le jeu de course et d'action, mais...

Après un premier opus très réussi, qui aura quand même mis quelques années à sortir d'Early Access, Bugbear Entertainment va prochainement lancer Wreckfest 2, suite de son jeu de course et d'action avec notamment un moteur physique amélioré, pour davantage de tôles froissées. Un titre annoncé l'été dernier et qui refait enfin parler de lui.

Bugbear (FlatOut) et l'éditeur THQ Nordic annoncent que la date de sortie de Wreckfest 2 est fixée au 20 mars 2025 sur PC, via Steam et en Early Access. Oui, les joueurs sur consoles ou qui veulent attendre la version finale vont encore devoir faire preuve de patience. Dans un souci de transparence, le développeur annonce avoir modifié la page Steam du jeu pour retirer les mentions des fonctionnalités qui ne seront pas prises en charge au lancement de cette version en accès anticipé, il faudra par exemple se passer de traduction française. Voici quand même ce qui attend les joueurs le mois prochain :

Enfreignez les règles et démolissez tout sur votre passage pour accéder à la victoire et au trône de la course full-contact ! L’équipe de développement Bugbear a tout donné en refondant son moteur physique de simulation réaliste pour exploiter entièrement les technologies modernes. Wreckfest 2 propose des collisions encore plus vraisemblables, une simulation de dégâts de composants encore plus complexe et nombre d’autres améliorations dans tous les domaines !

Préparez-vous à assister au meilleur de la destruction de voitures et à des moments épiques de chaos total, le tout avec la tenue de route emblématique de Wreckfest !

La destruction vous attend sur le terrain de jeu ultime des courses automobiles !

Des courses inimitables





Accrochez-vous pour du full-contact automobile phénoménal, dépourvu de règles, mais débordant de moments de chaos et de destruction à vous couper le souffle, et alimenté par un moteur physique restructuré. Lancez-vous dans des confrontations sur des circuits à grande vitesse, dans des courses folles avec obstacles, sauts, intersections et circulation en sens inverse, ou dans la démolition totale en mode derby.

De plus en plus de pistes et d’arènes seront ajoutées lors de la phase d’accès anticipé.

De superbes voitures personnalisables





Oubliez les supercars impeccables : ici, les voitures sont cabossées et rapiécées ; elles ont de la bouteille et une histoire à raconter. En personnalisant votre caisse, c’est votre histoire que vous y ajouterez. Tout au long de l’accès anticipé, des options de personnalisation supplémentaires viendront compléter le jeu et déchaîner vos envies créatives en plus de vous proposer de nouveaux blindages et types de composants conçus pour certains styles de jeu. Enfin, vers la fin de l’accès anticipé, vous pourrez montrer vos créations aux autres pilotes et démolisseurs !

Des modes de jeu entièrement repensés





L’accès anticipé démarrera avec les modes de jeu de base : course, derby et multijoueur. Nous ajouterons ensuite un mode carrière entièrement repensé qui s’adapte à votre style de jeu et vous guide lors de votre périple pour devenir un véritable champion ! Les amateurs de courses en ligne pourront profiter d’un nouveau système de matchmaking fondé sur les compétences et de files d’attente par serveur !

Défis





Autre élément central de la phase d’accès anticipé : les défis, qui vous placeront au volant de véhicules insolites qui n’avaient clairement rien à faire sur une piste de course ! Divers petits scénarios sauront vous captiver tout au long de votre lutte pour les meilleurs scores.

Tournois





Des tournois seront également mis en place pendant la phase d’accès anticipé. Vous pourrez y gagner des récompenses uniques lors d’évènements spéciaux qui mettront plus que vos compétences de conduite à l’épreuve !

Prise en charge des mods





Pendant la phase d’accès anticipé, vous pourrez bidouiller le jeu en installant divers mods du Workshop Steam.