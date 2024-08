Wreckfest 2 : Bugbear de retour avec une suite qui plaira aux amateurs de tôles froissées

Depuis 2014, les amateurs de destruction derby peuvent compter sur Wreckfest, développé par Bugbear Entertainment et qui est actuellement disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC, avec une déclinaison mobile pour les appareils sous iOS et Android. Embracer Group semble apprécier la licence puisqu'elle figurait parmi celles évoquées à l'annonce de sa restructuration en avril dernier. Ce n'était donc qu'une question de temps avant qu'une suite ne soit dévoilée, ce qui a eu lieu à l'occasion du THQ Nordic Digital Showcase 2024. C'est au travers d'une bande-annonce qui joue la carte du décalage entre l'émotion dans le garage du pilote et les insultes en pleine course qu'a donc été révélé Wreckfest 2.

Cette suite disposera d'un moteur physique amélioré pour plus de collisions réalistes et de premiers détails sur son contenu ont été donnés au travers de la description du projet sur Steam.

Enfreignez les règles et dépassez toutes les limites pour espérer monter sur le trône de la course de destruction et remporter la victoire ! Le développeur Bugbear a mis les bouchées doubles en refondant son moteur physique de simulation réaliste afin de profiter au mieux des technologies modernes. Wreckfest 2 propose des collisions encore plus vraisemblables, un système d'armure et de dégâts approfondi, une simulation plus poussée des dégâts infligés par les composants et bien d'autres améliorations !

Préparez-vous à assister aux plus belles destructions d'automobiles et aux moments de chaos les plus épiques, tout cela accompagné de véhicules dotés d'une tenue de route « made in Wreckfest » !

La destruction attend quiconque rejoint le circuit !