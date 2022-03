Wreckfest : une date de sortie bien en retard pour la version Switch

C'est en 2014 que Bugbear lançait en Early Access Next Car Game, un jeu de course et de destruction de voitures. Le titre s'appelle désormais Wreckfest, il est sorti en version 1.0 sur PC en 2018 puis l'année suivante sur PS4 et Xbox One, avant d'avoir droit à une mise à jour pour PS5 et Xbox Series X|S en 2021.

Il ne manque plus que la Nintendo Switch, version annoncée l'été dernier et qui devait débarquer dans le courant de l'automne 2021. Sauf que Bugbear a pris pas mal de retard, mais il est de retour aujourd'hui avec une bonne nouvelle : la date de sortie de Wreckfest est fixée au 21 juin 2022 sur Switch. Le jeu de course proposera un mode multijoueur à 16 joueurs, mais un framerate bloqué à 30 fps. Les joueurs retrouveront également les contenus des deux premières saisons avec 32 voitures et plusieurs packs de décoration additionnels.

Rendez-vous cet été pour découvrir Wreckfest sur Nintendo Switch. Sinon, vous pouvez retrouver le jeu sur ordinateurs à 26,99 € chez Gamesplanet.