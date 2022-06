Wreckfest : du pur gameplay en attendant la sortie sur Switch

De longues années après sa sortie sur PC en Early Access, Wreckfest continue de faire parler de lui, avec une version 1.0, des portages sur PlayStation 4 et Xbox One puis des versions améliorées sur PS5 et Xbox Series X|S. Mais le jeu de course de Bugbear (FlatOut) a encore de la ressource.

Dans quelques jours, le titre façon destruction derby va en effet s'inviter sur Nintendo Switch. Pour patienter, les développeurs partagent une vidéo de gameplay du jeu tourant sur la console de salon portable. Comme prévu, le framerate est bloqué à 30 fps, mais il faut bien reconnaître que les textures sont loin d'être moches malgré l'inévitable aliasing, Wreckfest n'étant pas de base une claque graphique.

La date de sortie de Wreckfest est fixée au 21 juin 2022 sur Nintendo Switch, vous pouvez déjà le précommander contre 39,99 € sur Amazon.