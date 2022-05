Wreckfest : les précommandes sur Switch démarrent avec une bande-annonce

Wreckfest va enfin arriver sur Nintendo Switch. Le jeu de course et d'action façon Destruction Derby de THQ Nordic et Bugbear Studios est déjà disponible sur ordinateurs et consoles de salon depuis plusieurs années, et il devait arriver à l'automne 2021 sur Switch. Finalement, il faudra attendre encore un peu.

Mais avant de piloter ces bolides pour les accidenter, les joueurs peuvent déjà précommander Wreckfest sur l'eShop, dès maintenant. En plus du jeu de base, les développeurs proposent deux packs additionnels, à savoir la Season 1 qui rajoute 20 voitures, autant de décoration de capots et divers éléments de personnalisation pour 14,99 €, et la Season 2 avec 12 voitures supplémentaires contre 12,99 €.

La date de sortie de Wreckfest est toujours fixée au 21 juin 2022 sur Nintendo Switch, vous pouvez réserver le jeu à 39,99 € sur Amazon.