PAX : les salons regroupés en un seul évènement numérique sur 9 jours

Il y a une époque pas si lointaine où les salons vidéoludiques étaient nombreux, mais à cause de la pandémie de coronavirus COVID-19, il a fallu faire une croix sur la plupart de ces évènements. Si la PAX East a quand même eu lieu en début d'année (de justesse, et sans Sony), les organisateurs ont d'autres salons dans les prochains mois, mais ils n'auront finalement pas lieu.

Ces salons, ce sont la PAX West, la PAX Australia et l'EGX, qui n'accueilleront aucun visiteur en 2020, mais qui ne sont pas totalement annulés pour autant. Non, les organisateurs vont lancer la PAX Online, un évènement à suivre en ligne dans son intégralité pendant neuf jours, du 12 au 20 septembre prochain. Il y aura donc des conférences, des concerts et des tournois, mais aussi des démos gratuites, une boutique en ligne et évidemment diverses annonces concernant de nombreux jeux. Pas forcément très connus sur le Vieux Continent, les PAX sont des salons très appréciés aux États-Unis et en Australie, permettant de mettre les mains sur un tas de jeux à venir, un peu comme la gamescom ou la Paris Games Week par chez nous. Ces activités en ligne seront là pour compenser, et la bonne nouvelle, c'est que tout sera accessible gratuitement. Sauf la boutique, évidemment.

L'annonce est toute fraîche, beaucoup de questions restent sans réponses, notamment le planning et la manière de distribuer les démos aux joueurs du monde entier. Les organisateurs de la PAX Online donneront davantage de précisions dans les prochaines semaines.