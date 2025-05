Anno 117: Pax Romana dévoile son gameplay avec une grande première dans la franchise

Il y a près d'un an, nous découvrions Anno 117: Pax Romana, nouveau jeu de gestion et de stratégie en temps réel d'Ubisoft et Ubisoft Mainz (Blue Byte) qui nous propulsera bien loin dans le passé, à l'époque de l'Empire Romain. Cette semaine, le jeu redonne enfin de ses nouvelles, avec une première bande-annonce de gameplay à découvrir juste ici :

Anno 117: Pax Romana permettra d'incarner un gouverneur, une première dans la franchise, les développeurs rajoutent :

Pour la première fois dans Anno, vous incarnez un personnage : un nouveau gouverneur, un poste de pouvoir dans l'Empire romain. Être gouverneur vous permettra de découvrir Rome comme jamais auparavant, des spectacles grandioses comme la aumachie dans l'amphithéâtre aux marais celtiques sauvages d'Albion.

Ubisoft Mainz nous donne rendez-vous ce mercredi 21 mai, à partir de 17h00 sur sa chaîne Twitch afin d'en apprendre davantage sur certaines fonctionnalités du jeu, en compagnie du directeur du jeu et du directeur artistique. Anno 117: Pax Romana est attendu dans le courant de l'hiver 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. D'ici là, vous pouvez retrouver Anno 1800 à partir de 23,97 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.