Final Fantasy XVI : Valisthéa dévoile toute sa beauté en vidéo, du gameplay inédit diffusé en direct à la PAX East

Ce week-end a lieu la PAX East, avec une forte présence de Square Enix puisque deux panels dédiés à FFXIV et Final Fantasy XVI y ont été organisés. C'est ce dernier qui nous intéresse, intitulé « Yes, You Can Pet the Torgal », car il a été riche en nouveautés, surtout pour le public, puisque les vidéos préenregistrées qui y ont été diffusées faisaient partie de la présentation que nous avons eue lors du preview event à Londres en février dernier, de quoi donner davantage de contexte à nos propos à retrouver via le lien en fin d'article. Du gameplay en direct a aussi été montré, qui lui était totalement inédit ! En revanche, avec les problèmes techniques du stream sur Twitch, les fans ont eu de quoi être agacés... Fort heureusement, l'archive vidéo a depuis été mise en ligne.

Si vous rêviez de voir la variété des décors de Valisthéa, la vidéo du jour a donc de quoi en mettre plein les mirettes, Clive traversant de nombreux environnements à pied ou à dos de Chocobo, son aventure s'étalant pour rappel de son adolescence à sa trentaine (à revoir via le panel de 15:50 à 17:35). Les quatre piliers du jeu que son la narration, les personnages, les combats et les visuels ont aussi eu droit à une séquence dédiée (de 11:20 à 13:14), où vous pouvez notamment voir la différence de taille entre Ifrit et Titan. Un autre passage (de 24:43 à 25:52) a mis en avant les compétences des Primordiaux que pourra utiliser Clive au combat, le tout au travers de combos aussi puissants que visuellement éblouissants.

À la suite de ça, Naoki Yoshida et Michael-Christopher Koji Fox ont répondu aux questions brulantes que les joueurs se posent à la suite des previews, en s'attardant pour commencer sur le fait que la démo qui avait été mise à notre disposition était sombre, puisque se déroulant de nuit (vous pouvez voir les séquences en page suivante, partagées par Gematsu). Eh bien, tout simplement parce que la zone du Fort-Norvent servant à nous faire découvrir le système de combat était l'une des plus finalisées (et ne spoilait sans doute pas trop également).

Pour prouver, s'il y avait besoin, que le jeu ne sera pas plongé dans l'obscurité, du gameplay en live a donc été proposé, de 30:18 à 39:39, dans une zone ouverte que l'équipe appelle un « field », contrairement à celle de l'évènement qui était un « stage ». FFXVI n'est pour rappel pas un monde ouvert et cet environnement désertique de la République de Dalméquie fait environ 2 km², où sont notamment présentes des ruines d'une ancienne civilisation appelée Fallen, datant d'il y a 1 500 ans. Nous y retrouvons donc Clive accompagné de Talgor et Jill Warrick, qui vont donc traverser le Marché de Boklad à la recherche d'un certain Goetz. En raison de spoilers, la progression a vite été stoppée, nous donnant l'occasion de voir la carte du monde, où les zones pouvant être visitées s'ajouteront à mesure de notre avancée dans le récit. Cela a aussi été l'occasion de voir que les temps de chargement lors des déplacements rapides seront assez brefs, le tout alors que le mode de performance du jeu était réglé sur « Frame Rate », assurant à priori du 60 fps, l'autre étant « Graphics » pour les joueurs désirant de la 4K à 30 fps.

La présentation s'est poursuivie avec un aperçu de l'antre de Cid, appelé Hideaway en anglais, une sorte de hub où nous pourrons revenir tout au long de l'aventure, avec la présence de boutiques comme celle de Charon, vendant des armes, accessoires et objets consommables tels que des potions. Un forgeron permettra d'améliorer nos armes en échange de matériaux ou d'en crafter de nouveaux. Les icônes vertes indiqueront quant à elles que les PNJ ont des quêtes secondaires à nous proposer. Moins conventionnel, surtout pour un Final Fantasy, la Pierre d'Arete servira à accéder à une zone d'entraînement, un mode Arcade avec des leaderboards et à rejouer les « stages » de l'aventure.

Au sujet des QTE, toutes les séquences de combat n'en auront pas. D'ailleurs, ni Yoshi-P ni Hiroshi Takai n'apprécient lorsque ce genre de commande est trop complexe. Pour autant, l'équipe en a intégré afin d'impliquer le joueur de manière dynamique durant certaines cutscenes servant à faire le lien entre les différentes phases d'un affrontement (transformation d'un boss, modification du décor, etc.) plutôt que de nous laisser devant une cinématique sans rien faire. Ces QTE seront de trois types : Assaut (Carré), Évasion (R1) et Clash (marteler Carré). En revanche, même si la transition sera impactée par la réussite ou non de ces actions, aucun game over ne pourra avoir lieu si nous en ratons une.

Les accessoires (Timely Accessories) permettant même aux joueurs pas très doués avec les jeux d'action de profiter de FFXVI ont ensuite été présentés, gameplay à l'appui de 47:51 à 58:53 dans la zone des Champs de Corava, deux des cinq disponibles pouvant être équipés à la fois pour rappel. Par ailleurs, le mode Arcade évoqué plus haut tiendra compte de ces équipements dans le score obtenu, tandis que des icônes en haut de l'écran montreront quels accessoires sont équipés, de quoi ajouter un poil de transparence lors des streams !

Et comme le panel posait la question de pouvoir ou non caresser Talgor / Torgal, la réponse a été montrée, avec en bonus un gros fou rire dû au fait que Naoki Yoshida s'est raté et a alors donné un coup d'épée, qui n'a évidemment pas touché l'animal, ouf ! Enfin, il a été rappelé que les affrontements entre Primordiaux seront tous différents et que celui du preview event entre Garuda et Ifrit était l'un des premiers, faisant en quelque sorte office de tutoriel. Une vidéo (de 1:00:27 à 1:02:17) a ensuite été diffusée pour donner quelques exemples, confirmant au passage la présence de Typhon, qui ne ressemble pas à ce dont nous avons l'habitude, avec notamment la phase de shoot'em up avec Phénix et un autre passage face à Titan alors qualifié d'« égaré » (« lost » en anglais), encore plus gigantesque que sa transformation de base. Quant aux éléments de jeux de rôle, ils seront abordés au mois d'avril, l'attente pour en savoir plus ne sera donc pas bien longue.

Au passage, la question de la durée de vie avait été abordée en interview par Famitsu, qui a été traduite par @aitaikimochi. Hiroshi Takai a ainsi déclaré qu'il faudra environ 35 heures pour boucler l'aventure et plus du double en prenant en compte le contenu annexe, puisqu'il parle ensuite de 70 à 80 heures. Un New Game+ appelé mode Final Fantasy permettra de conserver nos statistiques tout en recommençant l'aventure, de quoi bien occuper les joueurs. Une démo du jeu devrait quant à elle être mise à disposition des joueurs deux semaines avant le lancement pour faire grimper la hype.

Trois courtes séquences de jeu ont sinon été mises en ligne récemment du côté du compte japonais du jeu, à apprécier ci-dessous :

Final Fantasy XVI sortira le 22 juin 2023 sur PS5 et vous pouvez le précommander à la Fnac au prix de 74,99 € avec 10 € qui seront crédités sur votre compte fidélité.



