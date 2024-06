Anno 117: Pax Romana, l'Empire romain à portée de main des joueurs !

Si vous aimez passer des centaines d'heures sur un jeu vidéo vous permettant de bâtir votre ville et gérer votre économie, tout en vous plongeant dans une période ancienne de l'Histoire, accrochez-vous bien, car Ubisoft vient de dévoiler ce soir Anno 117: Pax Romana, nouvel opus de sa franchise.

Comme son nom l'indique, Anno 117: Pax Romana nous ramènera au tout début du premier millénaire, pour faire régner la paix romaine. Voici une présentation du jeu :

Dans ce dernier volet de la cultissime saga Anno, c'est à vous qu'il revient de façonner l'Empire romain en l'an 117 apr. J.-C.

DEVENEZ UN GOUVERNEUR ROMAIN

Vous êtes un gouverneur romain en l'an 117 apr. J.-C. Suivez la voie qu'on a tracée pour vous ou bravez l'ordre établi de l'Empire. Lancez-vous dans un captivant périple narratif qui fait la part belle aux chemins de traverse.

DÉCOUVREZ LES PROVINCES INEXPLORÉES DE ROME

Voyagez au fil des territoires les plus reculés de l'Empire romain. Découvrez tout l'attrait du Latium et de l'Albion, les provinces jumelles qu'on a confiées à votre gouvernance. Saisissez l'occasion d'étendre votre influence. Profitez des avantages uniques de chaque province et relevez les défis auxquels elle vous confrontera.

CONSTRUISEZ, COMMERCEZ, CONQUÉREZ !

Les choix que vous ferez importent à vos citoyens ! Allez-vous prôner la croissance économique ou repousser vos frontières à la pointe du gladius ? Dirigerez-vous d'une main de fer... ou de velours ? Choisissez à bon escient, car ce sont vos décisions qui les guideront à l'ère de la Pax Romana.