ANNO 1800 : le jeu de gestion annoncé et daté sur PS5 et Xbox Series X et S

Ubisoft Blue Byte peut se targuer d'avoir frappé fort avec ANNO 1800. Le jeu de gestion et de stratégie en temps a été lancé en avril 2019, uniquement sur PC, et il accueille depuis de nombreux contenus additionnels, payants et gratuits. Et en décembre 2021, le titre comptait deux millions de joueurs.

Un chiffre qui a évidemment évolué depuis, Ubisoft annonce qu'ANNO 1800 compte désormais plus de 2,5 millions de joueurs dans le monde, et c'est loin d'être terminé. Le studio annonce en effet qu'ANNO 1800 va prochainement arriver sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, sa date de sortie est fixée au 16 mars 2023. Assurée par Ubisoft Mainz, cette Édition Console bénéficiera d'une interface utilisateur et de contrôles adaptés pour les manettes et les consoles. Stéphane Jankowski, producteur exécutif, rajoute :

ANNO 1800 est une grande réussite pour le studio et l'histoire de la marque Anno, créée il y a 25 ans. La popularité et le succès du jeu sur PC nous ont donné l'opportunité de développer une version console du jeu et de bénéficier de la puissance des consoles next-gen. Le fait de lancer le jeu Anno le plus populaire et le plus récompensé sur console permettra à de nouveaux joueurs de le découvrir pour la première fois et de rejoindre notre incroyable communauté.

Les précommandes d'ANNO 1800 Édition Console sont déjà lancées, avec une version standard incluant le jeu et les mises à jour principales, et une édition Deluxe incluant le jeu, toutes ses mises à jour et les packs de cosmétiques Zone piétonne, Attractions et Lumières de la ville. Par ailleurs, toutes les précommandes permettent de devenir un Early Adopter et d'obtenir le Pack Impérial et le Pack Fondateur Console, rajoutant des bonus cosmétiques ainsi que l'artbook et la bande originale numériques.

En attendant de découvrir ANNO 1800 Édition Console sur PS5 et Xbox Series X|S dans deux mois, vous pouvez retrouver des vidéos ci-dessus, des images sur la seconde page et des cartes PSN sur Amazon.