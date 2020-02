PAX East 2020 : finalement, pas de salon pour Sony, merci le coronavirus...

La semaine dernière, Sony annonçait son line-up pour la PAX East 2020, avec notamment la présence d'une démo jouable de The Last of Us Part II, mais également Final Fantasy VII Remake, Nioh 2, DOOM Eternal ou encore Spelunky 2. Sauf que tout cela est annulé.

Sony a en effet partagé un message sur le PlayStation Blog nord-américain pour annoncer qu'il annulait sa venue à la PAX East 2020. La raison, c'est encore une fois l'épidémie de coronavirus qui sévit, essentiellement en Chine, mais le constructeur ne veut prendre aucun risque. Et puis jouer à un jeu parlant d'une infection ayant ravagé l'humanité en cette période, ce n'était pas forcément la meilleure des idées.

Aujourd'hui, Sony Interactive Entertainment a décidé d'annuler sa participation à la PAX East de Boston cette année en raison des préoccupations croissantes liées au COVID-19 (également connu sous le nom de « nouveau coronavirus »). Nous pensons que c'est l'option la plus sûre, car la situation change quotidiennement. Nous sommes déçus d'annuler notre participation à cet évènement, mais la santé et la sécurité de nos salariés mondiaux sont notre plus grande préoccupation.

Grosse déception donc pour les visiteurs qui comptaient mettre les mains sur The Last of Us Part II plusieurs semaines avant sa sortie, il faudra attendre le 29 mai prochain comme tout le monde. De son côté, la PAX East 2020 aura bien lieu, mais sans Sony, du 27 février au 1er mars prochain.

