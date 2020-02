The Last of Us Part II : thème dynamique gratuit, artworks, statuette d'Ellie et présence à la PAX East 2020

Les joueurs attendent évidemment avec impatience le prochain jeu de Naughty Dog, The Last of Us II, et le blog PlayStation nous rappelle aujourd'hui qu'il reste 108 jours à attendre avant la sortie du titre sur PS4. Mais pour faire patienter les fans, les studios lâchent des cadeaux numériques.

Les possesseurs de PlayStation 4 peuvent en effet bénéficier d'un thème dynamique gratuit, en utilisant ce code, « 9DEK-PKNG-N445 », sur le PS Store. Pas de panique si vous ne pouvez pas l'activer tout de suite, il est valable jusqu'au 11 février 2021 ! Et pour embellir ses autres appareils, Naughty Dog partage deux nouveaux fonds d'écran avec Ellie, jouant de la guitare ou se cachant au pied d'un arbre. Deux images, deux ambiances, elles sont à télécharger ici et ici.

Par ailleurs, si vous n'avez pas craqué pour l'Édition Collector de The Last of Us Part II avec une statuette d'Ellie jouant de la guitare ou Ellie avec son arc, vous allez sans doute être séduits par la nouvelle statuette de Dark Horse, Ellie avec sa machette, conçue en polyrésine et mesurant 20 cm. Présentée en vidéo ci-dessous, la statuette est déjà disponible en précommande sur le site du fabricant, contre 99,99 $, et arrivera entre juin et septembre 2020. Attention, les précommandes sont ouvertes jusqu'au 13 mars prochain seulement.

De plus, Naughty Dog a annoncé que The Last of Us Part II sera jouable à la PAX East 2020 à la fin du mois, sept ans après la présence du premier opus en 2013. Les visiteurs du salon de Boston pourront mettre les mains sur le jeu et découvrir le niveau Patrouille, où Ellie et Dina vont éliminer des infectés aux abords de Jackson. La démo durera une bonne heure, Naughty Dog invite donc les futurs visiteurs à s'inscrire sur l'application mobile Experience PlayStation pour réserver un créneau de jeu.

Enfin, Naughty Dog indique que les développeurs sont « en train d’apporter les touches finales à The Last of Us Part II » et que « la fin du développement nous rapproche considérablement de la sortie du jeu ». Allez, plus que 108 jours avant le lancement, prévu pour le 29 mai 2020, mais d'ici là, Sony promet encore « bien d’autres surprises ».