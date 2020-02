Mobile World Congress 2020 : l'évènement espagnol annulé à cause du coronavirus

L'épidémie de coronavirus se poursuit malheureusement, et a fait plus de 1483 victimes à l'heure actuelle, principalement en Chine. Mais cela n'empêche pas le reste du monde de prendre ses précautions, et cette semaine, la GSM Association a annoncé qu'elle annulait le Mobile World Congress 2020, qui aurait dû se tenir à Barcelone à la fin du mois.

Dans un communiqué publié sur le site officiel du MWC, la GSMA a indiqué que l'épidémie de coronavirus entraîne de lourds soucis de transports, et concernant l'infection en elle-même, les organisateurs avaient commencé à prendre des précautions, comme en déconseillant les poignées de main, en installant des scanners thermiques à l'entrée de la convention et en interdisant la venue de personnes revenant tout juste de Chine, comme le rappelle Les Échos. Certaines firmes devant se rendre à l'évènement ont même remplacé leurs intervenants chinois, mais rien n'y a fait, la GSMA a pris la lourde décision d'annuler le Mobile World Congress 2020, une première depuis 2006. Quelques firmes comme Sony, LG, Nokia ou Vodafone avaient quant à elles annoncé qu'elles ne viendraient pas, même avant l'annulation.

C'est évidemment un coup dur pour l'industrie du mobile, le MWC devait mettre à l'honneur cette année les innovations en matière de 5G et présenter au grand public de nombreuses nouveautés. Mais surtout, l'évènement devait attirer 110 000 visiteurs selon la GSMA, tout en assurant 14 000 emplois et en générant 492 millions d'euros pour la région barcelonaise.

