PAX East 2020 : Sony dévoile son line-up, il n'y aura pas que The Last of Us Part II

À la fin du mois aura lieu la PAX East 2020, un salon majeur aux États-Unis permettant aux visiteurs de mettre les mains sur les titres qui sortiront dans le courant de l'année. Naughty Dog avait déjà annoncé sa présence avec The Last of Us II, mais ce ne sera évidemment pas le seul titre de Sony présent sur le salon.

Sony Interactive Entertainment a en effet dévoilé son line-up pour la PAX East 2020, et il y aura de quoi faire, avec Final Fantasy VII Remake, Nioh 2 et donc The Last of Us Part II du côté des exclusivités, mais évidemment un tas de jeux de studios tiers comme Haven, Spelunky 2 ou encore DOOM Eternal. Voici la liste :

The Last of Us Part II 59,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 59,99€. Below ;

; Cloudpunk ;

; DOOM Eternal ;

; Dreams ;

; Final Fantasy VII Remake ;

; Genshin Impact ;

; Gorn (PS VR) ;

(PS VR) ; Haven ;

; The Last of Us Part II ;

; Marvel’s Iron Man VR (PS VR) ;

(PS VR) ; MLB The Show 20 ;

; Mosaic ;

; Moving Out ;

; Nioh 2 ;

; One Punch Man: A Hero Nobody Knows ;

; Paper Beast (PS VR) ;

(PS VR) ; Persona 5 Royal ;

; Pixel Ripped 1995 ;

; Predator: Hunting Grounds ;

; Remnant: From the Ashes ;

; The Room VR: A Dark Matter (PS VR) ;

(PS VR) ; Space Channel 5 (PS VR) ;

(PS VR) ; Spelunky 2 ;

; Trials of Mana ;

; Zombie Army 4.

Pour rappel, la PAX East 2020 aura lieu du 27 février au 1er mars prochain à Boston, ce sera sans doute l'occasion de découvrir de nouvelles informations et bandes-annonces pour quelques jeux attendus dans le courant de l'année.