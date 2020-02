Haven : un splendide opening pour en prendre plein les yeux et les oreilles

Tous ceux qui ont joué à Furi se souviendront de ses combats de boss nerveux et exigeants, mais aussi de sa direction artistique futuriste et sa bande-son electro.

Les Français de The Game Bakers changent totalement d'ambiance pour leur nouveau projet, Haven, qui nous conte l'histoire d'un couple chargé d'explorer une planète mystérieuse pour survivre ensemble, et dont les combats façon RPG pourront être joués seul ou à deux. Une esthétique cartoon surplombera l'ensemble de l'expérience, pour un univers graphique très coloré, tandis que Danger a été rappelé pour réaliser la bande-son.

C'est d'ailleurs une production de l'artiste que nous pouvons entendre durant l'opening de Haven, fraîchement dévoilé. La cinématique d'introduction a été réalisée dans un style tout à fait différent du jeu par Yapiko Animation et Yukio Takatsu, et si vous aimez les anime, les douces mélopées créées sur ordinateur ou tout simplement les créations artistiques, vous allez sûrement être emportés par cette séquence qui donne envie d'en découvrir davantage.

« Les génériques posent l'ambiance avant le début du jeu. Ils donnent un aperçu du ton, des valeurs, des personnages la première fois que vous lancez le jeu », explique Emeric Thoa, directeur créatif. « En les regardant des années plus tard, ils ravivent le souvenir de toute l'aventure. Nous espérons pouvoir créer cette connexion pour Haven, avec un générique inoubliable qui capture la magie du jeu ».

Haven est attendu pour 2020 sur « PC, Nintendo Switch, PlayStation et Xbox » : PS4 et Xbox One seront sûrement concernées, mais peut-être aussi les PS5 et Xbox Series X.



