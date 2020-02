PAX East 2020 : Square Enix sera (un peu) là et dévoile son line-up

Après Sony Interactive Entertainment, c’est au tour de Square Enix de faire des siennes suite au coronavirus. La firme japonaise à la PAX East 2020 ? Voilà ce que l’éditeur a publié dans une déclaration officielle concernant Final Fantasy XIV :

Comme la communauté le sait, COVID-19 (également connu sous le nom de « coronavirus ») se développe dans la région de l’Asie de l’Est. Compte tenu de la situation actuelle sur le territoire, Square Enix a décidé d’annuler la venue de l’équipe japonaise en charge de Final Fantasy XIV qui devait se rendre à PAX East. Cette décision difficile était basée sur notre volonté de prévenir toute menace potentielle du virus et de privilégier la santé et la sécurité de notre équipe et de nos fans.

Malgré ce souci, Square Enix n’a pas décidé de se la jouer à la Sony en annulant complètement sa venue, et présentera tout de même une démo jouable de Final Fantasy VII Remake, le tout accompagné de diverses activités qu'il sera possible de retrouver sur leur stand (dédicaces, giveaways, etc.). De plus le principal auteur du jeu Outriders sera là, accompagné d’autres membres de People Can Fly.

En somme, de quoi passer un bon moment malgré tout.