Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre sera à la PAX East 2020, avec Felicia Day

Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre est un projet français porté par Artefacts Studio et Dear Villagers, mais bien évidemment, le titre sortira en dehors de nos frontières, et il aura notamment droit à un doublage en anglais pour toucher un public plus large.

En français, les voix seront assurées par John « Pen Of Chaos » Lang, Benjamin « Benzaie » Daniel, Bob Lennon, Franck Pitiot ou encore Jacques Chambon, et si le casting anglais reste encore assez mystérieux, les studios ont annoncé que Felicia Day incarnera la Magicienne dans Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre. L'actrice américaine est surtout connue pour son rôle de Vi dans la série Buffy contre les vampires, de Cyd Sherman dans The Guild et de Penny dans Dr. Horrible's Sing-Along Blog. Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre sera donc présenté à la PAX East 2020 à la fin du mois, et Felicia Day sera là pour participer à un panel sur le doublage dans le jeu vidéo en compagnie d'autres acteurs comme Micah Solusod, Morgan Webb et Andrea Rene.

Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre n'a toujours pas de date de sortie précise, il est attendu dans le courant de l'été sur PC, Dear Villagers ne mentionnant plus les versions PS4 et Xbox One pour cette période de lancement.

Lire aussi : gamescom 2018 - PREVIEW - Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre - Nous avons vu le jeu en action !