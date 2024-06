Pax Dei : l'ambitieux MMO approche, les précommandes sont lancées avec d'onéreux packs de Fondateur

Pax Dei est dans le collimateur des joueurs PC depuis son annonce l'année dernière. Le MMO de Mainframe Industries et New Tales promet une aventure gigantesque et totalement libre, un jeu bac à sable axé sur les interactions sociales entre les joueurs. Une nouvelle bande-annonce vient d'être dévoilée et elle fait rêver :

Mais très prochainement, ce rêve sera bien une réalité car la date de sortie de Pax Dei est fixée au 18 juin 2024 sur PC, via Steam ou le launcher officiel. Le MMO sera alors en Early Access, il reste encore pas mal choses à développer, mais les studios affirment que les parties pacifiques et d'aventure ont déjà de bonnes bases, les joueurs pourront ainsi obtenir des ressources, se lancer dans de l'artisanat et de la construction, partir explorer des zones en PvE ou se taper dessus en PvE, dans un monde ouvert partagé et permanent. La partie sociale sera au cœur de la première mise à jour majeure, introduisant notamment les marchés et l'économie basée sur l'or. Pax Dei va donc évoluer au fil des mois et passera au moins un an en Early Access, autant dire que les joueurs qui voudront attendre la version 1.0 devront prendre leur mal en patience.

Les précommandes du jeu sont déjà lancées, avec trois packs de Fondateur, détaillés juste ici ou en image plus bas :

Choisissez votre

Pack de Fondateur Compagnon

39,99 € Artisan

59,99 € Maître

99,99 € Accès au Jeu

Pour toute la durée de l’accès anticipé. Merci de faire partie de l’aventure ! ✓ ✓ ✓ Rôle de Fondateur sur Discord

Rejoignez vos salons exclusifs Discord pour apporter vos suggestions directement à l’équipe de développement. ✓ ✓ ✓ Parcelle(s) de terrain

Choisissez votre emplacement et construisez votre propre maison. Ou même, un manoir si vous avez la place ! 1 2 4 Emplacements de personnage

Dans un jeu sans classes, créez plusieurs personnages pour explorer, rejoindre d’autres Clans ou rencontrer de nouveaux amis. 2 4 6 Recettes exclusives : Tenue de Fondateur

Les Fondateurs se reconnaîtront grâce à cet ensemble de vêtements raffinés. ✓ ✓ ✓ Recettes exclusives : Pavillon de chasse

Donnez du cachet à votre intérieur en fabriquant les éléments de cet ensemble exclusif de pièces décoratives. ✓ ✓ Recettes exclusives : Set de construction de la Wyverne

Mettez en avant vos talents d’architecte en incorporant ces éléments spéciaux dans vos créations. ✓





Reynir Hardarson, directeur du jeu et cofondateur de Mainframe Industries, déclare :

Pax Dei repose sur les interactions sociales entre les joueurs, sur leurs choix en termes de paix ou de guerre, et sur les structures sociales qui en ressortiront. Nous ne pouvons pas développer ce jeu sans joueurs. Nous voulons attirer une communauté prête à travailler étroitement avec l'équipe de développement. Avec l'accès anticipé, les joueurs pourront être à nos côtés.

Thor Gunnarsson, PDG et cofondateur de Mainframe Industries, rajoute :

Nous sommes très touchés et profondément reconnaissants face à l'engouement que suscite notre projet. Aujourd'hui, nous invitons les joueurs à nous accompagner dans la prochaine partie du voyage.

En attendant la sortie en accès anticipé de Pax Dei dans deux semaines, vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon, Cdiscount et Fnac.