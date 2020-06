Pokémon : Ailes du crépuscule, la vie bien remplie de Liv se dévoile dans l'épisode 5

Si votre dose d'animation matinale n'a pas été suffisante avec l'insolite Pokétoon Chase the beans mettant en scène Baggiguane et Mimiqui, vous allez être servis avec le 5e épisode de Pokémon : Ailes du crépuscule, diffusé comme prévu ce 5 juin sur la chaîne japonaise, mais aussi sur la notre (toujours uniquement via des sous-titres...), permettant de mieux comprendre les propos des personnages et le contexte.

Vidéo en japonais

Nous y retrouvons Liv dans sa jeunesse à travers un court flashback au sein d'un laboratoire de recherche visiblement dédié à l'étude du phénomène Dynamax et plus précisément des formes Gigamax, là où elle a donc fait la rencontre du président Shehroz avant de devenir la vice-présidente de Macro Cosmos comme dans Pokémon Épée et Bouclier. Nous la suivons donc dans son quotidien bien chargé en rendez-vous divers et réunions. Studio Colorido en a profité pour glisser quelques éléments de la région de Galar avec la présence de Kabu dans son stade ou de Peterson dans la rue, et divers Pokémon locaux. Nous pouvons également savourer l'ambiance d'inspiration typiquement britannique. Et, oui, le dessin de Jon du premier épisode est toujours là !

En conclusion, outre l'ambiance pseudo-romantique entre Liv et Sheroz, c'est un combat dans le stade de Winscor entre Chaz et sa mère Lona qui fait rage, l'occasion pour la jeune femme de rappeler que le Lokhlass et le Monthracite s'affrontant sont en forme Gigamax et de dévoiler un peu plus son caractère... La prochaine fois, ce sera au tour du Champion de type Spectre Alistair d'être au cœur d'une petite histoire.

Vidéo en anglais sous-titré français

