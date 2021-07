Marvel's Avengers : après Kratos de God of War, Christopher Judge donnera bien vie à Black Panther

Bon, Marvel's Avengers n'a clairement pas rencontré le succès espéré par Square Enix et Crystal Dynamics. Toutefois, après une première année difficile, il va tenter de se relever avec son prochain contenu d'envergure, l'extension gratuite La Guerre pour le Wakanda, qui mettra en scène l'apprécié Black Panther, surtout depuis que héros a eu droit à son film au sein du MCU. Dès son annonce en mars dernier, les rumeurs voulaient déjà que l'interprète de T'Challa soit Christopher Judge, ce que le teaser alors diffusé laissait également entendre. Lors de son apparition durant l'E3 2021, rien n'avait été précisé et la bande-annonce ne nous laissait que peu entendre la voix du personnage. La réponse nous a enfin été donnée ce jeudi, confirmant l'évidence.

Oui, Christopher Judge est bien le Black Panther de Marvel's Avengers, lui qui est évidemment connu pour son rôle de Teal'c dans Stargate SG-1 et qui s'est plus récemment illustré en incarnant Kratos dans le God of War de 2018. Entertainment Weekly s'est ainsi entretenu avec lui, où nous apprenons par exemple qu'il a hésité à accepter ce rôle en raison du décès de Chadwick Boseman, ayant au départ décliné la proposition.

Il y a beaucoup de Black Panthers, mais je ne pensais vraiment pas que quiconque devrait refaire T'Challa [après Boseman]. Les pourparlers proprement dits se sont poursuivis et, au fond, j'ai fini par le faire parce que ma mère et mes enfants ont dit que si je ne le faisais pas, ils me renieraient. Pour être tout à fait honnête, j'avais peur d'être comparé à ce que Chadwick avait si merveilleusement fait. La seule façon pour moi de vraiment comprendre cela était de ne même pas tenter de faire une correspondance de voix, de laisser ma performance se débrouiller toute seule. J'y ai mis tout ça et j'espère que ça plaira aux gens.

Et avec le COVID-19, il a tout enregistré depuis chez lui, travaillant à distance avec le coach vocal Beth McGuire, qui officiait sur le film Black Panther, afin de trouver le bon accent. La mort de l'acteur l'a en tout cas bien marqué.

Il y avait des jours où... des choses s'étaient passées dans le pays, dans le monde, en particulier le décès de Chadwick. Nous avons juste parlé. Nous n'avons pas enregistré la séance complète parce qu'il y avait tellement de peine. La possibilité de parler à des gens que je n'ai jamais rencontrés, je ne les ai jamais rencontrés face à face, tout s'est passé par Zoom. N'avoir que des conversations alors que les conversations étaient difficiles, voire impossibles à avoir après certaines choses, euh, c'était une véritable bouée de sauvetage, vraiment. Pouvoir puiser dans le cadre de référence des autres était vraiment important pendant une grande partie de ce processus.

L'auteur de comics Evan Narcisse, qui a travaillé sur l'extension en tant que consultant narratif comme nous l'avons appris par la même occasion, a ajouté ceci en parlant de Christopher Judge :

Je veux renchérir sur l'idée qu'il s'agit de sa propre itération du mythe de Black Panther. Même si vous connaissez les comics et pouvez citer le film par cœur, il y aura quand même des surprises.

Nous apprenons aussi quelques détails bienvenus sur l'extension en termes de narration. Ainsi, le Wakanda était en négociation avec Steve Rogers pour s'allier aux Avengers avant que ne survienne le A-Day. La prétendue mort du personnage a tout changé, faisant se refermer sur lui-même le pays. Sauf qu'avec la menace de l'AIM représentée par Monica Rappaccini et Ulysses Klaw qu'elle a recruté, T'Challa n'aura d'autre choix que de demander de l'aide. Hannah MacLeod, à la tête de la partie narrative du DLC explique :

[Klaw] a une vendetta personnelle contre le Wakanda que je ne veux pas gâcher. C'est différent des comics. Nous dirons qu'il a cette technologie sonique qu'il a développée et qui est utilisée spécifiquement pour rendre la technologie du vibranium vulnérable, mais elle a aussi ce problème où elle provoque la corruption du vibranium. Ce vibranium corrompu commence à germer sur toute la terre, c'est pourquoi les Avengers s'impliquent.

Quant à ce Black Panther, il est décrit comme plus âgé et sage, ayant déjà un vécu en tant que roi depuis bien des années. Il nous est aussi teasé que des tensions existent entre lui et sa sœur Shuri, les divergences d'opinion au sein de la famille étant l'un des thèmes abordés.

La campagne additionnelle portera elle la longueur totale du scénario à plus de 25 heures, ce qui en soi n'est pas très indicatif. Enfin, deux ennemis principaux, un casting robuste de personnages wakandais dont les Dora Milaje et Zawavari, différents lieux tels que le laboratoire de Shuri et la « cellule de crise » du Wakanda, ainsi que de nouvelles missions secondaires feront partie des nouveautés que nous pourrons découvrir.

Si jamais vous appréciez l'acteur, il répondra aux questions du public lors d'un live ce vendredi soir à 19h00 sur Twitch, en présence des autres personnalités citées plus haut.

Marvel's Avengers accueillera La Guerre pour le Wakanda au mois d'août, sans plus de précision. Vous pouvez vous procurer le jeu sur Amazon au prix de 25,99 €.