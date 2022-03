Digimon Survive fait son retour dans un trailer bien classique, un point sur la durée de vie, le gameplay et le contenu global

Le mois dernier a eu lieu la Digimon Con 2022, lors de laquelle le jeu de rôle tactique de Bandai Namco Digimon Survive a refait parler de lui. Pour rappel, le projet a été dévoilé au cours de l'été 2018 et ne cesse depuis d'être reporté, sa sortie étant actuellement prévue pour cette année 2022. Lors de l'évènement, une bande-annonce inédite introduisant simplement tous les personnages principaux déjà dévoilés et leurs compagnons numériques avait été diffusée, mais ce n'est que cette semaine que l'éditeur la partage sur la Toile indépendamment du live pouvant être revisionné en fin d'article.

Le thème du jeu au violon et au piano fait toujours son petit effet, et un rapide passage de gameplay est inclus, mais rien de bien nouveau malheureusement ni même une date de sortie. Pour autant, le producteur Kazumasa Habu s'était alors prêté au jeu des questions-réponses, donnant quelques détails plutôt intéressants, à commencer que le développement est actuellement mené par HYDE (Disney Tsum Tsum Festival) alors qu'il avait été annoncé à l'origine être réalisé sous l'égide de Witchcraft (Idol Death Game, All Kamen Rider: Rider Revolution), expliquant ainsi en partie le retard. Nous pouvons nous attendre à une histoire plus sombre qu'à l'accoutumée, puisque c'est un marché de fans adultes qui est cette fois visé, qui sera divisée en chapitres avec un ratio entre les textes et les affrontements tactiques de 7:3. Si Triangle Strategy ne vous a pas dérangé de ce côté, cela devrait donc tout aussi bien passer.

Concrètement, cette aventure entièrement solo alternera entre conversations avec les personnages (doublés uniquement pour les éléments principaux), combats et investigation d'objets dans les décors lors des phases d'exploration et d'expéditions libres, le temps étant limité dans ces dernières, lié à la sélection des destinations sur la carte. En expéditions libres, des affrontements pourront avoir lieu, l'occasion de s'entraîner et de devenir ami avec diverses créatures, et notre intimité avec nos compagnons évoluera à mesure que nous leur parlerons. La Digivolution de notre Digimon sera elle dépendante de l'affinité que nous avons avec et de l'avancée dans le scénario, un système de karma orientant les transformations. C'est justement l'exploration qui fera progresser ce pan du jeu. Nous pourrons également alterner entre la vue normale et celle de la caméra de notre téléphone in-game, capable de voire des éléments invisibles à l'œil nu.

Concernant les combats tactiques, nous pourrons choisir jusqu'à 10 unités au début d'une bataille, les tours d'action étant déterminés par la vitesse des Digimon. La distance parcourue et la capacité à grimper sur des cases de hauteur différentes varieront aussi selon le monstre utilisé, tandis que les attaques seront liées à une jauge de SP. Bref, du classique. Cette barre se remplira un peu à chaque tour et se consommera continuellement lors d'une Digivolution. Une commande de Conversation servira également pour recruter un nouveau partenaire.

Au total, 12 chapitres seront disponibles, avec trois embranchements à partir du huitième selon les termes suivants : Moralité, Harmonie et Rage. Une quatrième option, secrète, se débloquera une fois l'une des fins obtenues, avec un mode New Game+ conservant le niveau de nos Digimon, les Digivolutions débloquées, les objets et équipements obtenues, ainsi que les divers monstres nous ayant rejoint. Des donjons de haut niveau deviendront également disponibles.

En termes de durée de vie, il faudra compter sur environ 40 heures pour arriver à une fin et entre 80 et 100 heures pour tout compléter. Nous pourrons d'ailleurs entraîner pas moins de 113 Digimon liés à la vision du monde que l'équipe a voulu mettre en place, avec en priorité des créatures aux designs évoquant la vie sauvage. Enfin, quatre options de difficulté seront sélectionnables, allant de Très Facile à Difficile.

Digimon Survive sortira donc cette année sur PS4, Xbox One, Switch et PC. En attendant, Digimon Story: Cyber Sleuth Complete Edition est vendu 35,99 € chez Gamesplanet dans sa version pour ordinateurs.