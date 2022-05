Destiny 2 : La Reine Sorcière, le Léviathan fait un retour cauchemardesque dans le trailer enflammé de la Saison des Tourments !

Bungie était volontairement resté évasif concernant la Saison 17 de Destiny 2, ne dévoilant que des détails concernant le contenu annexe ou des modifications liées au gameplay, notamment en ce qui concerne la refonte de la Bannière de Fer, les évènements in-game dont le Solstice ou encore la date de sortie du nouveau Donjon. La bande-annonce devait ainsi être diffusée ce mardi à 17h00, permettant de découvrir en jeu les nouveautés dès 19h00 sans risquer de trop se faire spoiler. Mais il a fallu que PlayStation Japan mette en ligne trop tôt cette nuit la vidéo, obligeant le studio a ouvrir les vannes. Vous l'avez lu en titre, c'est donc le Léviathan qui va faire son retour à l'occasion de cette Saison des Tourments (Season of the Haunted, la fuite du nom était juste), car oui, la Lune est plus que jamais hantée !

Vous adoriez le Glykon, alors vous apprécierez le retour de son esthétique lors de l'exploration du Léviathan en patrouille. Eh oui, c'est bien une nouvelle zone de jeu dont l'étendue reste à définir à laquelle nous allons avoir droit (le terme freeroam est utilisé dans le press kit), qui rappellera des souvenirs aux habitués des Raids et joueurs ayant pu expérimenter la Saison de l'Opulence avant que le contenu ne soit placé dans le coffre de contenu avec Au-delà de la Lumière. Suite aux missions Présage et Vox Obscura, nous avions la certitude que Calus ferait son retour en tant qu'ennemi au service du Témoin, ou du moins cherchant à devenir l'un de ses Disciples. Ce à quoi nous ne nous attendions pas, c'est qu'il a jeté son dévolu sur la pyramide enfouie sous la surface de la Lune ! L'autre surprise qui fait bien plaisir et à laquelle certains joueurs avaient forcément pensé depuis son introduction lors de la Saison des Élus, c'est que le CIMU va prendre son envol, car il s'agit bien d'un vaisseau ! Profitez donc bien de la vue du hangar, car elle aura l'air bien différente dès ce soir. Cap sur la Lune.

La Saison des Tourments débutera donc ce mardi 24 mai à 19h00 et prendra fin le mardi 23 août à la même heure, du classique en termes de durée. Elle mettra de nouveau en scène Eris Morn, mais aussi Zavala, le Corbeau qui poursuit son évolution au fil des saisons et l'Impératrice Caiatl. Les visuels accompagnant l'annoncent laissent penser qu'Uldren Sov, la défunte compagne de ce cher commandant, Lindiwe, ou encore Ghaul vont venir tourmenter les personnages sous la forme de Cauchemars. Oui, nous allons devoir affronter de nouveau le boss final de la Guerre rouge, qui va finir par rivaliser avec Taniks s'il continue de revenir nous hanter...

Bien qu'une illustration montre un Gardien se la jouant Faucheur, la faux ne devrait à priori pas être l'Exotique, mais l'Artefact de saison à l'instar de la Lance synaptique ou du Marteau d'Assertion, qui aura donc une importance dans la nouvelle activité Confinement de Cauchemar, qui ne sera hélas qu'un évènement public. Il y aura toutefois des missions appelées Rupture, laissant penser à une dynamique comme celle de la Saison du Symbiote. Et pour couronner le tout, c'est donc la Doctrine solaire qui passera en 3.0 cette saison, accompagnant le look d'enfer digne de Ghost Rider que procureront les Ornements du Pass saisonnier.

En termes de loot, nous aurons à la fois des armes faisant leur retour depuis la Ménagerie et des nouvelles, ainsi qu'un pistolet exotique connu des joueurs de Destiny premier du nom pour le Season Pass. Aucun mot concernant une quête exotique avec une arme lui étant liée, espérons qu'il s'agisse d'un secret bien gardé et non pas d'un manque. Avec tout ça, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que les quatre Raids du Léviathan retirés finissent par faire leur retour et pourquoi pas même la Ménagerie. Oui, c'est beau de rêver.

Le Léviathan est de retour Puissance, décadence, vengeance. L'objet des désirs de Calus a pris de nombreuses formes au fil des années. Son vaisseau, autrefois grandiose, n'est maintenant plus qu'une ruine corrompue, et il a jeté son dévolu sur le pouvoir du vaisseau Pyramide qui sommeille sur la Lune. Les fantômes du passé Alors que le Léviathan forme une connexion à la Pyramide, les Cauchemars du passé se réveillent et menacent de tourmenter toute personne qui voudrait s'interposer. Plongez dans l'abîme et trouvez le courage d'endosser votre cape et de vous saisir de votre faux d'acier. Rempart lunaire Pour mieux répondre à la menace imminente, le centre de contrôle du CIMU a été déplacé dans un lieu plus sombre : en orbite de la Lune.

Devenez les Faucheurs Confinement de Cauchemar (activité à paliers)

Le mal résonne dans la coque du vaisseau délabré de l'empereur. Invoquez les Cauchemars les plus coriaces et purifiez-les par le feu. Rupture (mission hebdomadaire) Parcourez les Entrailles labyrinthiques du Léviathan, découvrez la vérité qui se cache derrière les plans sinistres de Calus, et coupez sa connexion aux Cauchemars qu'il contrôle. Cauchemars et opulence L'Intrus Utilisez le pistolet exotique de Shiro-4, et laissez l'éclat du canon se refléter sur les dorures ternies des murs du Léviathan. Armes opulentes Récupérez tout un armement légendaire et des armes mythiques, vues pour la dernière fois dans la collection tant convoitée de l'empereur. Armes saisonnières Des armes envoûtantes capables d'éliminer les Cauchemars en un éclair. Vous aurez presque l'impression de rêver. Armure saisonnière Des Gardiens illuminés d'une lueur pâle, apportant la Lumière dans les ténèbres sur la Lune. Vous êtes le cauchemar que craignent vos ennemis.

Pass saisonnier Équipement, EXP, récompenses ! Obtenez le Pass saisonnier et débloquez instantanément un nouveau pistolet exotique. Recevez aussi un bonus d'EXP qui accélérera votre progression dans les rangs de saison ainsi que le déverrouillage des récompenses. Exotique instantanée - Soyez sans pitié avec le catalyseur de L'Intrus et son ornement cauchemardesque de rang 100 du Pass saisonnier.

- Soyez sans pitié avec le catalyseur de L'Intrus et son ornement cauchemardesque de rang 100 du Pass saisonnier. Ornements universels - Obtenez de nouveaux ensembles d'ornements de la Saison des Tourments, et devenez un rempart de feu et d'acier.

- Obtenez de nouveaux ensembles d'ornements de la Saison des Tourments, et devenez un rempart de feu et d'acier. Progression améliorée - Plus de 100 récompenses, y compris des bonus d'EXP, des engrammes exotiques, des matériaux d'amélioration, des éléments cosmétiques et plus. Solaire 3.0 La doctrine solaire est la dernière à être entièrement revue et renforcée avec un système ultra personnalisable d'aspects et de fragments. Allumez les flammes de la créativité, découvrez de nouvelles combinaisons, et prouvez qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour se battre avec le feu. Arcanistes Sympathisez avec ces gourous incandescents et trouvez le chemin de la restauration. Opposez-vous à eux si vous souhaitez un avant-goût de l'annihilation sous l'aube morcelée. Chasseurs Des duellistes radieux qui affichent leur dextérité et leur talent. Faites attention à leur visée imperturbable, et à la pointe de leur lame en fusion. Titans De véritables armes de siège alimentées par la puissance de soleils éternels. Les confronter revient à leur céder le terrain et à déclencher la tempête enflammée qui mettra fin au conflit.

Tee-shirt Liens hantés (Récompense Bungie)

Nous n'avons pas encore de groupe d'automates de Calus portant des vestes en cuir avec des pics dorés et jouant du space metal strident sur l'Épave du Léviathan, pendant que vous tirez sans relâche sur les Cauchemars qui s'attaquent à votre escouade. Mais peut-être que nous devrions...

Des visuels des nouveautés et récompenses sont visibles en page suivante. Si vous êtes un joueur free-to-play, voici ce à quoi vous aurez droit par rapport aux possesseurs du Season Pass de la Saison 17 :

Contenu disponible Détenteurs du Pass saisonnier Gratuit pour tous Déverrouillage instantané d'une arme exotique Oui Non Mission d'Histoire saisonnières Oui Non Suivi de récompenses saisonnières Toutes les récompenses Récompenses gratuites Équipement et armures de saison Oui Sélection d'équipement et d'armures Défis saisonniers Oui Défis sélectionnés Confinement de Cauchemar Oui Oui Artéfact saisonnier et mods Oui Oui Mise à jour de la doctrine solaire 3.0 Oui Oui Évènement : Solstice Oui Oui

Pour terminer, un nouveau lot d'Argentum sera mis en vente pour cette saison, permettant d'obtenir 1 700 Argentum (1 000 + 700 en bonus) ainsi que l'interaction Moulin en papier. Au passage, félicitations aux Arcanistes pour avoir remporté les Jeux des Gardiens 2022. Le nouveau Donjon est lui toujours tenu bien secret, espérons qu'il le reste jusqu'à vendredi...