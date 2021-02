Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, Caiatl, la fille de Calus, débarque dans la Saison des Élus

Il ne reste désormais plus qu'une semaine avant la fin de la Saison de la Traque, qui aura accompagné la sortie de l'extension Au-delà de la Lumière et a, par conséquent, été assez légère en contenu. L'activité de Chasse aux Courroucéens est en effet très répétitive avec seulement quatre boss différents (cinq si nous comptons le Haut Célébrant pouvant être abattu une fois par semaine avec chacun de nos Gardiens) et l'Avènement n'a pas déchaîné les foules cette année. Seules la quête exotique du Rapace Noir et l'activité Augure encore toute récente auront vraiment stimulé une partie des joueurs. Notre regard se tourne désormais vers la suite, à savoir la Saison 13, qui avait finalement été teasée dès le dernier ViDoc avec cette fameuse scène où Zavala et Osiris côtoyaient des guerriers cabals, laissant supposer une alliance à venir. L'icône de la saison visible sur le visuel de la refonte du système de réputation de Shaxx a de son côté donné lieu aux hypothèses les plus folles et voici ce à quoi elle correspond :

Eh oui, la Saison des Élus, tel est son nom, va faire apparaître un personnage majeur du lore connu depuis le lancement de Destiny 2 via le carnet des éditions spéciales et mentionné dans plusieurs saisons, la princesse cabale Caiatl, fille de Calus. Bon, désormais, il va falloir l'appeler impératrice, car elle a pris du galon et se retrouve à la tête de l'empire cabal. Et, oui, les femelles cabales ont des défenses.

Alors que nous faisons « ami-ami » avec les Pyramides en maniant la Stase (personne ne semble trop choqué de la disparition des planètes...) et que Xivu Arath est venue jouer les trouble-fête, Caiatl est donc en quête d'une alliance et des négociations vont avoir lieu avec l'Avant-Garde. Sauf que rien ne va se passer comme promis et nous allons devoir affronter son conseil de guerre. Cela donnera lieu à l'activité de saison, les Champs de bataille, consistant en un combat rituel où trois Gardiens affronteront les guerriers de Caiatl, le tout avec du matchmaking. Il y sera question de s'emparer d'un Marteau d'assertion, wait & see.

Parmi les autres « nouveautés » de cette Saison 13, il y aura comme promis le retour des Assauts Repaire des Diables et S.A.B.R.E. déchu de Destiny premier du nom, qui seront jouables dès le départ. Bonne nouvelle, quelques semaines plus tard, un Assaut inédit appelé Terrain d'essai sera ajouté, qui nous opposera aux « meilleurs guerriers cabals pour déterminer le sort de la dernière Cité ».

Sinon, l'Ensemble d'armure de préfet et l'arc exotique solaire Divination de Ticuu, dont les flèches traqueront plusieurs cibles à la fois, seront disponibles par l'intermédiaire du désormais traditionnel Pass saisonnier. Du loot reprisé fera aussi son retour avec 25 armes (exotiques, légendaire et rituelles), merci le sunsetting... L'évènement Jeux des Gardiens aura lui droit à une deuxième édition, contrairement aux Jours Garance tout simplement supprimés cette année, espérons que Bungie propose un peu de nouveauté pour l'occasion.

La Saison des Élus de Destiny 2 durera du 9 février au 11 mai 2021. Vous pouvez vous procurer l'extension Au-delà de la Lumière à 37,99 € sur Gamesplanet.