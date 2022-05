Destiny 2 : La Reine Sorcière, les Jeux des Gardiens 2022 sont lancés, un point sur les nouveautés de la compétition

Avant de mettre un terme à la Saison des Réincarnés, Bungie a lancé ce mardi son désormais traditionnel évènement du printemps, les Jeux des Gardiens, qui durera trois semaines pour s'achever le 24 mai. Forcément, après les deux précédentes éditions ayant vu gagner les Titans puis les Chasseurs, les Arcanistes ont une revanche à prendre et c'est bien parti. Comme l'an dernier, il va falloir compléter des Cartes de prétendant et Cartes de platine pour remporter des médaillons lors des diverses activités et quêtes en lien avec ces festivités, avec plusieurs récompenses à la clé. Malheureusement, le contenu auquel jouer est sinon le même qu'habituellement, de quoi vite lasser. Avant de rentrer dans les détails, place à une bande-annonce, où vous noterez que c'est Ana Bray qui fait office de représentante des Chasseurs. Un indice pour la prochaine saison ?

À l'Assaut des médaillons





Bon, accrochez-vous, car Bungie aime nous compliquer la vie avec de multiples systèmes. Le mieux est donc de suivre les différentes quêtes données avec tout d'abord Première classe, qui sert à débloquer le pistolet mitrailleur Le Titre, qui ne tire hélas qu'à 750 coups par minute. Après le premier médaillon déposé lors de cette dernière, nous recevons la quête Bataillon des médaillons et le catalyseur de la mitrailleuse exotique Héritage évident, réalisable uniquement lors de ces trois semaines de manière assez simple ! Un étui à médaillon nous est au passage remis pour suivre ceux que nous obtenons, entre 3 et 5 pouvant être stockés selon leur rang.

La source principale de médaillons de haut rang, ce sont les Cartes de prétendant et Cartes de platine, aux objectifs variés, à acheter auprès d'Eva Levante contre 100 ou 200 Lauriers, la monnaie qui est générée en portant l'objet de classe de cette année (jusqu'à 500 peuvent être stockés à la fois, c'est vraiment trop peu). Des contrats sont aussi disponibles, ne servant qu'à gagner de l'EXP, et de la Poussière brillante avec ceux répétables coûtant eux 30 Lauriers. Les allers-retours à la Tour sont beaucoup trop nombreux pour le coup, puisqu'une seule carte peut être acquise à la fois, en plus des différentes limites déjà mentionnées.

Cartes de prétendant (médaillon d'or) : Assauts classiques, Épreuve, Gambit, Champ de bataille PsiOps et activités du Monde du trône en difficulté standard ;

: Assauts classiques, Épreuve, Gambit, Champ de bataille PsiOps et activités du Monde du trône en difficulté standard ; Cartes de platine (médaillon de platine) : Jugement d'Osiris, Nuit Noire, Raids, activités du Monde du trône en difficulté supérieure, Champ de bataille PsiOps Légende et Secteurs oubliés en difficulté Légende ou Maîtrise.

En plus de ça, Bungie introduit les scores d'Assaut dans l'évènement via deux playlists disponibles depuis la Tour, Récréatif et Entraînement / Compétitif, avec des points à marquer en tuant les ennemis et remportant des Médailles de l'Avant-garde, et ce dans le but de dépasser différents paliers allant de Bronze à Platine. Notez que la première ne permet pas d'atteindre un seuil très élevé et qu'une quête intitulée Tirer pour marquer sert justement à introduire cet aspect des Jeux des Gardiens. Un buff (Faveur du prétendant) hebdomadaire est par ailleurs attribué en fonction de notre score.

Activité (Assaut)

Récréatif : disponible tous les jours.

Entraînement : disponible le mardi, le mercredi et le jeudi. Le score est basé sur ceux cumulés des membres de l'escouade. Aucune Torche ne peut y être débloquée.

Compétitif : disponible le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi. Permet de déverrouiller des Torches. Score Bronze : 50 000

Argent : 100 000

Or : 150 000

Platine : 175 000

Vous remarquerez que ces playlists sont globalement similaires à celles de l'Avant-garde, avec pour la deuxième l'Assaut La Lame Lumière pour cette première semaine, apparu avec l'extension La Reine Sorcière. Mieux encore, la Puissance y est fixée à 1 550, soit la difficulté d'une Nuit Noire en Légende, mais avec du matchmaking ! Bungie chercherait-il à tester la viabilité de la fonctionnalité à un tel niveau ? Dans ce cas, espérons que les résultats soient satisfaisants.

Par l'intermédiaire de la quête Bataillon des médaillons, des Torches peuvent sinon être obtenues, avec à la clé des Lueurs s'activant sur les épaules de notre Gardien, se réinitialisant au reset hebdomadaire.

Médaillé et triomphant !





Cette année, Bungie a donc ajouté des Médailles de l'Avant-garde à obtenir pour engranger des points, au nombre de 47 différentes, qui nécessitent chacune de réaliser certaines actions spécifiques dans les activités liées à l'évènement, comme ce que nous avions déjà pour l'Épreuve et le Gambit. Ajouter ce système aux Assauts de manière définitive ne ferait pas de mal... Rien de bien compliqué dans l'ensemble et cela aura le mérite de nous forcer à varier notre manière de jouer pour toutes les obtenir.

Vague cinétique - Éliminez 3 combattants rapidement avec des armes cinétiques ou stasiques.

- Éliminez 3 combattants rapidement avec des armes cinétiques ou stasiques. Déchaînement cinétique - Éliminez 6 combattants rapidement avec des armes cinétiques ou stasiques.

- Éliminez 6 combattants rapidement avec des armes cinétiques ou stasiques. Frénésie cinétique - Éliminez 9 combattants rapidement avec des armes cinétiques ou stasiques.

- Éliminez 9 combattants rapidement avec des armes cinétiques ou stasiques. Vague énergétique - Éliminez 3 combattants rapidement avec des armes énergétiques.

- Éliminez 3 combattants rapidement avec des armes énergétiques. Déchaînement énergétique - Éliminez 6 combattants rapidement avec des armes énergétiques.

- Éliminez 6 combattants rapidement avec des armes énergétiques. Frénésie énergétique - Éliminez 9 combattants rapidement avec des armes énergétiques.

- Éliminez 9 combattants rapidement avec des armes énergétiques. Vague de puissance - Éliminez 3 combattants rapidement avec des armes puissantes.

- Éliminez 3 combattants rapidement avec des armes puissantes. Déchaînement de puissance - Éliminez 6 combattants rapidement avec des armes puissantes.

- Éliminez 6 combattants rapidement avec des armes puissantes. Frénésie de puissance - Éliminez 9 combattants rapidement avec des armes puissantes.

- Éliminez 9 combattants rapidement avec des armes puissantes. Vague de précision - Éliminez 3 combattants rapidement avec des dégâts de précision.

- Éliminez 3 combattants rapidement avec des dégâts de précision. Déchaînement de précision - Éliminez 6 combattants rapidement avec des dégâts de précision.

- Éliminez 6 combattants rapidement avec des dégâts de précision. Frénésie de précision - Éliminez 9 combattants rapidement avec des dégâts de précision.

- Éliminez 9 combattants rapidement avec des dégâts de précision. Œil d'aigle - Éliminez 10 combattants sans mourir avec des armes à longue portée : fusils d'éclaireur, arcs, fusils de précision ou fusils à fusion linéaire.

- Éliminez 10 combattants sans mourir avec des armes à longue portée : fusils d'éclaireur, arcs, fusils de précision ou fusils à fusion linéaire. Dans ma lunette - Éliminez 20 combattants sans mourir avec des armes à longue portée : fusils d'éclaireur, arcs, fusils de précision ou fusils à fusion linéaire.

- Éliminez 20 combattants sans mourir avec des armes à longue portée : fusils d'éclaireur, arcs, fusils de précision ou fusils à fusion linéaire. Vision parfaite - Éliminez 30 combattants sans mourir avec des armes à longue portée : fusils d'éclaireur, arcs, fusils de précision ou fusils à fusion linéaire.

- Éliminez 30 combattants sans mourir avec des armes à longue portée : fusils d'éclaireur, arcs, fusils de précision ou fusils à fusion linéaire. Escarmoucheur - Éliminez 10 combattants sans mourir avec des armes à moyenne portée : fusils automatiques, fusils à impulsion, revolvers, fusils à fusion ou mitrailleuses.

- Éliminez 10 combattants sans mourir avec des armes à moyenne portée : fusils automatiques, fusils à impulsion, revolvers, fusils à fusion ou mitrailleuses. Si loin, si proche - Éliminez 20 combattants sans mourir avec des armes à moyenne portée : fusils automatiques, fusils à impulsion, revolvers, fusils à fusion ou mitrailleuses.

- Éliminez 20 combattants sans mourir avec des armes à moyenne portée : fusils automatiques, fusils à impulsion, revolvers, fusils à fusion ou mitrailleuses. Bonne distance - Éliminez 30 combattants sans mourir avec des armes à moyenne portée : fusils automatiques, fusils à impulsion, revolvers, fusils à fusion ou mitrailleuses.

- Éliminez 30 combattants sans mourir avec des armes à moyenne portée : fusils automatiques, fusils à impulsion, revolvers, fusils à fusion ou mitrailleuses. Coup de canon - Éliminez 10 combattants sans mourir avec des armes explosives : lance-grenades ou lance-roquettes.

- Éliminez 10 combattants sans mourir avec des armes explosives : lance-grenades ou lance-roquettes. Fabrication de cratère - Éliminez 20 combattants sans mourir avec des armes explosives : lance-grenades ou lance-roquettes.

- Éliminez 20 combattants sans mourir avec des armes explosives : lance-grenades ou lance-roquettes. Explosion maîtrisée - Éliminez 30 combattants sans mourir avec des armes explosives : lance-grenades ou lance-roquettes.

- Éliminez 30 combattants sans mourir avec des armes explosives : lance-grenades ou lance-roquettes. Face à face - Éliminez 10 combattants sans mourir avec des armes à courte portée : pistolets, fusils à pompe, glaives ou épées.

- Éliminez 10 combattants sans mourir avec des armes à courte portée : pistolets, fusils à pompe, glaives ou épées. Corps à corps - Éliminez 20 combattants sans mourir avec des armes à courte portée : pistolets, fusils à pompe, glaives ou épées.

- Éliminez 20 combattants sans mourir avec des armes à courte portée : pistolets, fusils à pompe, glaives ou épées. Bout portant - Éliminez 30 combattants sans mourir avec des armes à courte portée : pistolets, fusils à pompe, glaives ou épées.

- Éliminez 30 combattants sans mourir avec des armes à courte portée : pistolets, fusils à pompe, glaives ou épées. Indestructible - Terminez une activité des programmes des Jeux des Gardiens sans mourir.

- Terminez une activité des programmes des Jeux des Gardiens sans mourir. Sans-faute en escouade - Terminez une activité des programmes des Jeux des Gardiens sans qu'aucun membre de votre escouade ne meure.

- Terminez une activité des programmes des Jeux des Gardiens sans qu'aucun membre de votre escouade ne meure. Escouade déferlante - Éliminez 10 combattants en tant qu'escouade.

- Éliminez 10 combattants en tant qu'escouade. Ange Gardien - Réanimez rapidement 2 Gardiens.

- Réanimez rapidement 2 Gardiens. Expertise en démolition - Éliminez 3 combattants rapidement avec des grenades.

- Éliminez 3 combattants rapidement avec des grenades. Berserker - Éliminez 3 combattants rapidement avec des frags de mêlée.

- Éliminez 3 combattants rapidement avec des frags de mêlée. Et la Lumière fut - Éliminez 3 combattants rapidement avec des Supers.

- Éliminez 3 combattants rapidement avec des Supers. En terrain glissant - Éliminez rapidement 3 combattants gelés par des armes ou des compétences stasiques.

- Éliminez rapidement 3 combattants gelés par des armes ou des compétences stasiques. Brisé par la taille - Éliminez 3 combattants rapidement avec des dégâts de brisure stasiques.

- Éliminez 3 combattants rapidement avec des dégâts de brisure stasiques. Chef armurier - Éliminez des combattants rapidement avec des armes pour gagner des médailles de l'Avant-garde.

- Éliminez des combattants rapidement avec des armes pour gagner des médailles de l'Avant-garde. Virtuose - Éliminez des combattants rapidement avec des frags de compétence pour gagner des médailles de l'Avant-garde.

- Éliminez des combattants rapidement avec des frags de compétence pour gagner des médailles de l'Avant-garde. Gardien à tout faire - Éliminez des combattants rapidement avec des armes et des compétences pour gagner des médailles de l'Avant-garde.

- Éliminez des combattants rapidement avec des armes et des compétences pour gagner des médailles de l'Avant-garde. Bourreau de géants - Battez un champion.

- Battez un champion. Finitions - Éliminez un combattant puissant avec un coup de grâce.

- Éliminez un combattant puissant avec un coup de grâce. Le couteau dans la plaie - Éliminez un combattant puissant avec un coup de grâce après avoir utilisé une interaction.

- Éliminez un combattant puissant avec un coup de grâce après avoir utilisé une interaction. Seuil de bronze atteint - Dépassez le seuil de bronze dans une activité des programmes des Jeux des Gardiens.

- Dépassez le seuil de bronze dans une activité des programmes des Jeux des Gardiens. Seuil d'argent atteint - Dépassez le seuil d'argent dans une activité des programmes des Jeux des Gardiens.

- Dépassez le seuil d'argent dans une activité des programmes des Jeux des Gardiens. Seuil d'or atteint - Dépassez le seuil d'or dans une activité des programmes des Jeux des Gardiens.

- Dépassez le seuil d'or dans une activité des programmes des Jeux des Gardiens. Seuil de platine atteint - Dépassez le seuil de platine dans une activité des programmes des Jeux des Gardiens.

- Dépassez le seuil de platine dans une activité des programmes des Jeux des Gardiens. Palier de bronze atteint - Terminez une activité avec un score de palier bronze dans les programmes des Jeux des Gardiens.

- Terminez une activité avec un score de palier bronze dans les programmes des Jeux des Gardiens. Palier d'argent atteint - Terminez une activité avec un score de palier argent dans les programmes des Jeux des Gardiens.

- Terminez une activité avec un score de palier argent dans les programmes des Jeux des Gardiens. Palier d'or atteint - Terminez une activité avec un score de palier or dans les programmes des Jeux des Gardiens.

- Terminez une activité avec un score de palier or dans les programmes des Jeux des Gardiens. Palier de platine atteint - Terminez une activité avec un score de palier platine dans les programmes des Jeux des Gardiens.

Et pour ne pas changer, des Triomphes plus classiques sont aussi à débloquer, au nombre de 18, le dernier étant surtout un bonus.

Porte-torche de platine - Allumez des torches de platine dans la Tour. Deux torches de platine peuvent être déverouillées chaque semaine : la première en déposant des médaillons et la seconde en enregistrant un score de platine dans le programme Compétitif des Jeux des Gardiens. Récompenses : Code de chope des Jeux des Gardiens / Emblème Fair-play.

- Allumez des torches de platine dans la Tour. Deux torches de platine peuvent être déverouillées chaque semaine : la première en déposant des médaillons et la seconde en enregistrant un score de platine dans le programme Compétitif des Jeux des Gardiens. Récompenses : Code de chope des Jeux des Gardiens / Emblème Fair-play. Plaqué platine - Gagnez un médaillon de platine.

- Gagnez un médaillon de platine. Domination des médaillons - Déposez des médaillons au podium de la Tour pendant les Jeux des Gardiens. Les médaillons de palier supérieur ont plus de valeur. Récompenses : Médaillon de bronze / Vaisseau Départ non autorisé.

- Déposez des médaillons au podium de la Tour pendant les Jeux des Gardiens. Les médaillons de palier supérieur ont plus de valeur. Récompenses : Médaillon de bronze / Vaisseau Départ non autorisé. Pluie de points - Accumulez des points dans les programmes Compétitif et Entraînement des Jeux des Gardiens. Éliminez des combattants et remportez des médailles de l'Avant-garde pour augmenter vos scores. Récompenses : Médaillon de bronze / Médaillon d'argent / Médaillon d'or / Emblème Fair-play / Médaillon de platine / Revêtement Pole position.

- Accumulez des points dans les programmes Compétitif et Entraînement des Jeux des Gardiens. Éliminez des combattants et remportez des médailles de l'Avant-garde pour augmenter vos scores. Récompenses : Médaillon de bronze / Médaillon d'argent / Médaillon d'or / Emblème Fair-play / Médaillon de platine / Revêtement Pole position. Multimédaillé - Obtenez des médailles de l'Avant-garde de n'importe quel type dans les activités des programmes des Jeux des Gardiens. Récompenses : Médaillon de bronze x2 / Médaillon d'or.

- Obtenez des médailles de l'Avant-garde de n'importe quel type dans les activités des programmes des Jeux des Gardiens. Récompenses : Médaillon de bronze x2 / Médaillon d'or. Lauriers cordiaux - Gagnez des lauriers. Récompenses : Médaillon de bronze x2 / Médaillon d'or.

- Gagnez des lauriers. Récompenses : Médaillon de bronze x2 / Médaillon d'or. L'effet du bronze - Enregistrez un score de bronze dans une activité du programme Compétitif des Jeux des Gardiens. Récompense : Médaillon de bronze.

- Enregistrez un score de bronze dans une activité du programme Compétitif des Jeux des Gardiens. Récompense : Médaillon de bronze. Surfeur d'argent - Enregistrez un score d'argent dans une activité du programme Compétitif des Jeux des Gardiens. Récompense : Médaillon d'argent.

- Enregistrez un score d'argent dans une activité du programme Compétitif des Jeux des Gardiens. Récompense : Médaillon d'argent. Règle d'or - Enregistrez un score d'or dans une activité du programme Compétitif des Jeux des Gardiens. Récompense : Médaillon d'or.

- Enregistrez un score d'or dans une activité du programme Compétitif des Jeux des Gardiens. Récompense : Médaillon d'or. Platine au planning - Enregistrez un score de platine dans une activité du programme Compétitif des Jeux des Gardiens. Récompense : Médaillon d'or.

- Enregistrez un score de platine dans une activité du programme Compétitif des Jeux des Gardiens. Récompense : Médaillon d'or. En piste - Terminez des activités dans les programmes des Jeux des Gardiens (1). Récompense : Médaillon d'argent.

- Terminez des activités dans les programmes des Jeux des Gardiens (1). Récompense : Médaillon d'argent. Prétendant de l'Avant-garde - Terminez 3 cartes de prétendant des programmes de l'Avant-garde. Récompense : Médaillon d'or.

- Terminez 3 cartes de prétendant des programmes de l'Avant-garde. Récompense : Médaillon d'or. Prétendant saisonnier - Terminez 3 cartes de prétendant saisonnières. Récompense : Médaillon d'or.

- Terminez 3 cartes de prétendant saisonnières. Récompense : Médaillon d'or. Prétendant du monde du trône - Terminez 3 cartes de prétendant du monde du trône. Récompense : Médaillon d'or.

- Terminez 3 cartes de prétendant du monde du trône. Récompense : Médaillon d'or. Prétendant du Gambit - Terminez 3 cartes de prétendant du Gambit. Récompense : Médaillon d'or.

- Terminez 3 cartes de prétendant du Gambit. Récompense : Médaillon d'or. Prétendant de l'Épreuve - Terminez 3 cartes de prétendant de l'Épreuve. Récompense : Médaillon d'or.

- Terminez 3 cartes de prétendant de l'Épreuve. Récompense : Médaillon d'or. À votre place - Assistez à la cérémonie de clôture. Récompense : Médaillon d'or.

- Assistez à la cérémonie de clôture. Récompense : Médaillon d'or. Élite de la Tour - Avant la fin des Jeux des Gardiens 2022, obtenez des scores suffisamment élevés en programme Compétitif des Jeux des Gardiens pour vous placer dans les 10 % des meilleurs scores combinés de la communauté de Destiny 2.

Récompenses et compétition caritative





Du côté des récompenses et éléments cosmétiques d'Everversum, il y a de quoi faire, bien qu'il soit toujours regrettable que les Ornements inédits bien mis en avant en vidéo et sur les visuels soient bloqués derrière un achat contre au choix 1 500 Argentum ou 6 000 Poussière brillante ! Ceux des deux années précédentes font au passage leur retour contre ces mêmes sommes. Des emotes, coques de Spectre, Passereaux, Vaisseaux, Projections de Spectre et Effets de téléportation sont aussi en vente, certains étant inclus dans la sélection hebdomadaire contre de la Poussière brillante si vous ne souhaitez pas débourser un centime.

Les joueurs se classant dans le top 10 % à la fin des Jeux des Gardiens (meilleurs scores combinés de chaque semaine) repartiront avec l'Emblème ci-dessous et débloqueront le Triomphe Élite de la Tour.

Deux Récompenses Bungie pourront aussi être achetées une fois les conditions remplies en jeu. La première est une médaille vendue 58 €, nécessitant d'avoir allumé 4 Torches de Platine, et la deuxième une choppe pouvant contenir 600 mL et coûtant 63 €, ne demandant que d'allumer 2 Torches de Platine au cours de l'évènement.

Enfin, vous noterez que Bungie a une nouvelle fois appliqué un multiplicateur de score pour chaque classe faisant office de rattrapage. Il prend en compte le nombre de fois où chacune s'était retrouvé en 3e position quotidiennement, ce qui fait que les Titans ont le plus gros bonus, suivi des Arcanistes et des Chasseurs. La récente TWAB évoquait également « un boost de 4 % à leur multiplicateur pour la classe en 2e position et un boost de 10 % pour la classe en 3e position », sans que cela soit bien clair s'il se base sur les résultats de l'an passé ou ceux de cette année chaque jour.

En parallèle de la compétition entre joueurs, une Coupe des Jeux des Gardiens fait s'opposer 42 escouades de streameurs provenant de 14 pays dont la France, dans le but de récolter des dons pour Direct Relief. Si vous offrez 25 $ ou plus, vous récupérerez un Emblème exclusif Serment des Gardiens. Les streameurs peuvent quant à eux distribuer Suivez la Lumière lors des lives. Pour retrouver tous les détails, n'hésitez pas à jeter un œil à l'article de Bungie.



Voilà, vous savez désormais tout au sujet de ces Jeux des Gardiens 2022, qui prendront donc fin juste avant le lancement de la Saison 17. L'extension La Reine Sorcière de Destiny 2 est sinon vendu 35,99 € chez Gamesplanet.

