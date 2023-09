Final Fantasy VII Rebirth : durée de vie colossale, histoire indépendante, période de l'exclusivité temporaire et bien plus, les détails pleuvent !

Cette nuit, Square Enix a sorti le grand jeu lors du State of Play en annonçant la date de sortie de Final Fantasy VII Rebirth via une nouvelle bande-annonce époustouflante riche en détails inédits. Les différentes éditions du jeu ont également été introduites, mais ce n'est pas tout. Plusieurs membres de l'équipe de développement ont ainsi pris la parole, que ce soit au détour d'un communiqué de presse ou d'une interview. En résultent de nombreuses informations à même de nous faire patienter jusqu'au lancement.

Pour commencer, Naoki Hamaguchi déclare que nous aurons droit à une centaine d'heures de jeu, ce qui couvre évidemment la trame principale et le contenu secondaire. Les fans en auront donc pour leur argent.

« Final Fantasy VII Rebirth sortira le 29 février 2024. Ce deuxième volet du projet de remake de Final Fantasy VII contient des éléments du jeu précédent, ainsi que des fonctionnalités améliorées, comme l'immense carte du monde à explorer ou les compétences synchronisées des membres du groupe. L'histoire est plus intense que jamais, avec les révélations et retournements de situation qui s'enchaînent à un rythme haletant. Nous savons que les fans meurent d'impatience de voir une scène en particulier...

Final Fantasy VII Rebirth peut s'apprécier indépendamment des autres volets. On suit en effet le groupe alors qu'il quitte Midgar pour explorer le vaste monde. Mais pour ceux qui souhaitent mieux comprendre l'histoire, un récapitulatif du jeu précédent sera également disponible. Nous espérons que ce jeu plaira à la fois aux fans et aux joueurs qui découvrent Final Fantasy avec ce titre. » – Yoshinori Kitase, producteur

« Nous pouvons enfin vous révéler la date de sortie ! Nous avons travaillé sans relâche sur Final Fantasy VII Rebirth depuis la sortie de Final Fantasy VII, et nous avons hâte de partager le fruit de nos efforts sur ce projet qui nous tient tant à cœur. Dans cet opus, Cloud et ses amis ont fui Midgar et partent à l'aventure dans un monde immense à la recherche de Séphiroth, le SOLDAT légendaire. Outre la trame principale plus conséquente et ambitieuse que celle du jeu précédent, Final Fantasy VII Rebirth adopte également le concept d'exploration libre avec des quêtes secondaires fascinantes, des mini-jeux amusants, des monstres redoutables, et bien plus encore à découvrir sur toute la carte. N'hésitez pas à explorer ce monde dans ses moindres recoins pour profiter des près de 100 heures d'aventure qui vous attendent. Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle expérience de jeu Final Fantasy. » – Naoki Hamaguchi, directeur

« Ce deuxième volet de la trilogie aborde les évènements se déroulant entre le début du périple hors de Midgar et la moitié de Final Fantasy VII, le jeu d'origine. Si Final Fantasy VII Remake permettait de présenter l'univers aux joueurs et de les préparer à ce voyage, Final Fantasy VII Rebirth se penche sur les causes de cette aventure et les histoires des personnages qui y sont liés, avant de les accompagner jusqu'au point culminant de l'histoire. Chaque choix a été fait avec soin et, comme il s'agit d'une série, nous avons eu l'occasion de réagir aux retours du jeu précédent, notamment en augmentant le nombre de personnages. Je suis certain que les attentes seront encore plus élevées pour le jeu suivant, compte tenu de tous les éléments spectaculaires de cet opus. Malgré tout, l'équipe continue de travailler avec ardeur sur son développement, sans faire de compromis.

La question de ce que réserve l'avenir se pose également. Que vous connaissiez bien le jeu d'origine ou que vous viviez cette aventure pour la première fois, nous espérons que vous vous préparerez à affronter la conclusion de cette œuvre à votre rythme. » – Tetsuya Nomura, directeur créatif