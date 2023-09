Final Fantasy VII Remake : un nouveau gros seuil de ventes symbolique franchi !

Square Enix a frappé très fort lors du State of Play en dévoilant la date de sortie de Final Fantasy VII Rebirth au travers d'une bande-annonce sensationnelle nous montrant la richesse que le jeu aura à offrir. L'éditeur en a également profité pour faire le point sur Final Fantasy VII Remake, la première partie de ce projet en trois actes. Aux dernières nouvelles, soit en août 2020, plus de 5 millions d'exemplaires de l'édition PS4, alors unique, avaient été expédiés et vendus au format numérique à travers le monde. Depuis, Final Fantasy VII Remake Intergrade est paru sur PS5 dans un premier et ensuite sur PC via l'Epic Games Store, avant de finalement débarquer sur Steam en juin 2022. Les ventes en ont forcément été boostées, mais il sera difficile d'en connaître l'impact avec le gros chiffre du jour.

Les différentes versions de Final Fantasy VII Remake combinent donc au total plus de 7 millions d'exemplaires vendus en démat et expédiés à travers le monde, ce qui est forcément très symbolique, mais cela reste encore loin des plus de 10 millions de copies de Final Fantasy XV au dernier décompte. Bon, celui-ci était alors sorti depuis cinq ans et demi, contre à peine trois ans et demi pour FFVII Remake, espérons que l'intérêt autour de Rebirth et le Twin Pack incluant les deux fassent encore grimper le compteur. De quoi remettre encore un peu d'huile sur le feu de la polémique lancée par Bloomberg autour de la situation économique de Square Enix ?

