TEST de Final Fantasy VII Remake Intergrade : une version PS5 bien plus éclatante ?

2020, le monde entier découvrait le remake de Final Fantasy VII. Square Enix a remodelé cette histoire légendaire pour proposer aux joueurs une production marquante, touchante et enivrante. Avec la venue de la PS5, la firme exhibe une nouvelle édition alléchante. Les promesses ? Un meilleur rendu, un nouveau contenu et la possibilité de poursuivre son aventure dans de meilleures conditions. Nous nous sommes replongés dans cette odyssée, il est donc temps de vous livrer nos impressions.

Plus nets, plus authentiques, plus gracieux.

Avant toute chose, commençons avec la chose qui fâche : la récupération de sa sauvegarde. Si vous avez copié votre progression sur le PlayStation Plus ou sur une clé USB, et que vous avez revendu votre PS4, eh bien, vous allez devoir recommencer à zéro. En effet, la firme a mis en ligne un patch permettant de transférer votre save d'une plateforme à une autre. Vous devez donc passer par votre PS4, faire la mise à jour du jeu, allez dans le menu et envoyez votre périple vers la nouvelle édition. Vous devez ensuite démarrer votre PS5 et Final Fantasy VII Remake, et foncez dans les paramètres pour récupérer le tout. Nous avons essayé différentes méthodes, c'est la seule qui a fonctionné. En d'autres termes, dommage et fastidieux. Point ultra positif cependant, si vous avez encore le titre rangé dans votre collection, l'upgrade vers l'édition PS5 est gratuite, nul besoin de repasser par la caisse.

Parlons peu, parlons bien. Même si Final Fantasy VII Remake est une claque visuelle globalement, certains éléments de décors laissent à désirer. Des textures simplistes, basiques, quelconques, les développeurs ont délaissé des parties insignifiantes pour se focaliser sur les lieux importants/principaux. Grande nouvelle, l'équipe a peaufiné tout cela pour amuser les rétines. Par exemple ? Vous vous souvenez de la porte de la chambre de Cloud dans les bas-fonds de Midgard ? Plate et sans nuance ? Eh bien, elle est impeccable dorénavant. Quand est-il de l'image .JPG pixelisée et utilisée en fond lors d'une mission en hauteur ? Elle est toujours présente, mais cette fois-ci, elle est en top qualité (c'est déjà un peu mieux pour le coup). Mais attendez, ce n'est pas tout ! Les lumières (bien plus réalistes), les ombres et les reflets ont été retravaillés, la différence se voit dès les premières minutes du jeu. Pour faire simple, les graphismes sont plus nets, plus authentiques, plus gracieux.

Qui dit PS5, dit aussi nouveaux rendus. Ainsi, en allant dans les options, nous avons le choix entre deux modes. Le premier, Résolution, permet d'avoir un rendu en 4K pétant. Le peu d'aliasing a disparu, les arrières-plans sont super propres, rien à dire. Seulement voilà, en choisissant un tel affichage, le framerate tourne dans les 30 fps. Résultat ? Nous avons l'impression que la bête tourne au ralenti. Nous avons ensuite le mode Fluidité. Ici, la résolution est moindre, mais nous avons droit à un jeu en 60 fps. Ce qui veut dire ? Que les combats sont beaucoup plus agréables, beaucoup plus lisibles, même les phases d'exploration sont plus plaisantes. Certes, la 4K exhibe des fonds plus fins, mais les 60 images par seconde changent littéralement le visage du jeu. En gros, l'essayer, c'est l'adopter.

En outre, les temps de chargement ont été réduits considérablement et ça fait du bien. Nul besoin d'attendre des heures, une partie est lancée en un claquement de doigts. Pour finir, dernières nouveautés dans les environs, les retours haptiques ne sont pas folichons et un mode Photo permet de prendre des clichés afin de garder une trace de nos moments forts. Il reste un point mystérieux à toute cette histoire, le chapitre consacré à Yuffie. Comme l’aventure est différente, qu'elle peut être achetée à part, nous vous proposerons un test différent afin de vous dire si, oui ou non, il faut faire flamber la carte bleue (sauf pour les joueurs qui se procurent directement l'édition PS5 puisque le DLC est inclus dedans de base).

Finalement, ce n'est pas juste un patch pour étirer simplement une image afin d'avoir un rendu adapté à nos écrans du moment, non, Square Enix a retravaillé plusieurs éléments visuels pour amuser et délecter nos petites pupilles. De plus, les 60 fps changent littérairement cette odyssée au point que nous avons l'impression de jouer à un autre jeu. Et la cerise sur le gâteau, si vous l'avez sur PS4, en physique ou dématérialisé, il est possible de récupérer gratuitement la version PS5, alors pourquoi s'en priver ? Bref, si vous n'avez jamais fait Final Fantasy VII Remake, c'est le moment où jamais, mais attention, il est difficile de décrocher une fois lancée...

Les plus Les éclairages, textures et environnements retravaillés

Le mode Fluidité, quel pied !

Les temps de chargement réduits, un bonheur

Passer de la version PS4 à la PS5 gratuitement

Le DLC avec Yuffie inclus dans l'édition PS5 Les moins Le transfert de sauvegarde, fastidieux

Le mode Résolution, c'est beau, mais les 30 fps piquent les yeux

Les retours haptiques, bof

Notation Verdict 19 20