Pokémon : Les chroniques d’Arceus, une date de sortie française pour l'épisode spécial ramenant Sacha à Sinnoh

En plus de la web-série indépendante Pokémon : Les neiges de Hisui, The Pokémon Company avait aussi produit 4 épisodes spéciaux de la série Pokémon : Les Voyages pour accompagner la sortie de Légendes Pokémon : Arceus. Le projet s'appelait Pokémon: The Arceus Chronicles et avait été diffusé au Japon sur Amazon Prime Video en janvier dernier.



Il a depuis été distribué à Hong Kong et en Corée du Sud, où les 4 épisodes ont été remontés en un film spécial de 63 minutes. C'est à priori sous cette forme qu'il va maintenant débarquer en Occident, d'abord pour une diffusion exceptionnelle lors des 2022 World Championships du jeu de cartes à collectionner le 19 août à Londres, et enfin sur Netflix à compter du 23 septembre 2022. Une bande-annonce traduite a été dévoilée pour l'occasion, montrant Sacha, Goh et Aurore, qui vont retourner à Sinnoh pour enquêter sur un message laissé par Arceus, en côtoyant Pierre et d'anciens ennemis.

Lorsque Sacha, Goh et Aurore reçoivent un message mystérieux du Pokémon fabuleux Arceus, ils retrouvent leur ancien ami, Pierre, et se dirigent vers le Mont Couronné pour enquêter. Ils y rencontrent le féroce Heatran et la Team Galaxie, responsable de cette menace, et que l’on croyait démantelée. Les commandants de la Team Galaxie sont déterminés à retrouver leur chef disparu en ouvrant un portail entre les dimensions. Avec un trio de Pokémon légendaires et la Maîtresse de Sinnoh, Cynthia, à leurs côtés, nos héros ont beaucoup d’aide, mais ils en auront bien besoin pour sauver Sinnoh de la destruction.

Pour les retardataires, Légendes Pokémon : Arceus est disponible à partir de 43,77 € sur Amazon.fr.