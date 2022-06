Pokémon : Les neiges de Hisui, un duel en pleine forêt et de brèves retrouvailles dans le dernier épisode de la mini-série

Toutes les bonnes choses ont une fin et il en va donc de même pour la mini-série Pokémon : Les neiges de Hisui, qui nous racontait une petite histoire mettant en scène un certain Alec. Après sa rencontre avec un Zorua de Hisui chromatique et l'aide de ce dernier afin de ce dernier pour se soigner après une vilaine chute, nous étions restés sur un retour au « présent » alors qu'un Carchacrok se déchaînait dans la forêt. Place désormais à ce troisième et dernier épisode intitulé Double nuance.

Alec y retrouve son père, qui n'apprécie visiblement pas le fait que son fils ait choisi de devenir médecin. Mais pas le temps pour ça, car un petit Furaiglon blessé le pousse à sortir du village pour l'aider (alors que la plupart des villageois n'en ont que faire...) après qu'il ait été mis au courant du mystérieux phénomène se déroulant dans la forêt et croisé Selena. Un groupe composé par cette dernière et Alec vont donc aller voir ce qui se trame. Sur place, une nouvelle faille va s'ouvrir, blessant des Blizzi. Pas plus effrayé que ça par les Blizzaroi protégeant leur progéniture, Alec va aller à leur rencontre pour les soigner et c'est là que l'action démarre enfin avec ces derniers attaquant le Carchacrok déchaîné. Mais même ce dernier prend ses jambes à son cou lorsqu'un Zoroark débarque. Même si la réunion entre les deux amis ne se fait pas à proprement parler, la créature laisse derrière elle le masque qu'Alec avait fait tomber à l'époque et, surtout, les mentalités dans le village commencent à changer suite à cette péripétie. Tout est ici dans la suggestion et nous aurions forcément aimé en voir un peu plus.

Pour découvrir la suite, si ce n'est pas déjà fait, ça se passe dans Légendes Pokémon : Arceus sur Switch, vendu 44,49 € sur Amazon. De nouveaux jeux, Pokémon Écarlate et Violet, sont eux attendus en fin d'année.

