Pokémon : Les neiges de Hisui, de premiers détails et une date pour l'épisode 1 de la mini-série inspirée de Légendes Pokémon : Arceus

Lors du Pokémon Day 2022, plusieurs annonces ont été effectuées, à commencer par celle des prochains jeux principaux de la licence, Pokémon Écarlate et Violet, qui sortiront en fin d'année. D'ici là, l'univers de Légendes Pokémon : Arceus va continuer à occuper le devant de la scène puisqu'un anime avait été officialisé à ce moment-là. Il refait enfin parler de lui, avec pour commencer un titre, Pokémon : Les neiges de Hisui.

Cette série produite par Wit Studio et TPCI sera bien plus courte que Pokémon Évolutions, puisqu'elle ne sera constituée que de 3 épisodes, dont le premier sera diffusé le 18 mai sur la chaîne YouTube de la licence et sur TV Pokémon. L'histoire prendra place à Hisui, soit la région de Sinnoh dans le passé, en mettant en scène un certain Alec, son père et un Zorua de Hisui. Ce protagoniste se remémorera des anecdotes de son passé depuis un bateau, lorsqu'il découvrit pour la première fois ces terres.

Alec Alec se dirige vers la région de Hisui en quête d'herbes médicinales. C'est un jeune homme tranquille qui fait des études de médecine. Enfant, il a accompagné son père lors d'un voyage vers la région de Hisui. Il avait un côté aventurier et espiègle à l'époque. Le père d'Alec Le père d'Alec travaille le bois. Il a vécu dans plusieurs régions, mais a récemment déménagé dans la région de Hisui pour y trouver des matériaux. À la suite d'un incident, il a maintenant très peur des Pokémon. Zorua (forme de Hisui) Le Pokémon Rancœurenard vivant dans la région de Hisui. On dit que les esprits tenaces des Zorua, ceux qui ont péri après avoir été chassés de leur territoire, sont revenus à la vie sous cette forme, alimentés par leur animosité envers les humains et les Pokémon.

Contributions Réalisateur : Ken Yamamoto

Scénariste : Taku Kishimoto

Conception des personnages : KURO

Couleurs : Ayaka Nakamura (Wit Studio)

Direction artistique : Yuuji Kaneko (AOSYASIN)

Direction photographie : Takeru Yokoi (Wit Studio)

Édition hors ligne : Akari Saito (Mishima Editing Room)

Direction son : Masafumi Mima

Musique : Conisch

Animation : Wit Studio

Bien évidemment, nous partagerons la vidéo sur le site le moment venu. D'ici là, vous pouvez acheter Légendes Pokémon : Arceus sur Amazon au prix de 44,99 € si vous n'êtes pas encore partis à la découverte de Hisui.