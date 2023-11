RhinoShield passe en mode Black Friday pour ses accessoires mobiles avec jusqu'à -55% !

Article sponsorisé par RhinoShield

Spécialiste des accessoires mobiles et leader de ce secteur en France, la marque RhinoShield est réputée pour ses coques de protection haut de gamme. Au fil des années et des évolutions technologiques, elle a élargi sa gamme de produits qui sont guidés par des principes fondateurs autour de la protection, du confort et de la facilité d'utilisation.

RhinoShield prête également une attention particulière au développement durable, ce qui est naturellement en adéquation avec la quête d'une protection efficace pour des smartphones, dans le but de rallonger leur durée de vie, mais aussi dans la perspective d'une remise en circulation ultérieure sur le marché de seconde main.

Capable de concevoir des coques mono-matériau et intégralement recyclables qui nécessitent une moindre quantité de matière première lors de la fabrication, RhinoShield sélectionne et utilise des matériaux respectueux de l'environnement, sans toxicité et sans BPA (bisphénol A).

RhinoShield est présent pour le Black Friday

Le Black Friday peut-être une occasion de donner une seconde vie à un smartphone ou pour davantage assurer la longévité d'appareils à conserver précieusement, comme le Galaxy S23 de Samsung ou les nouveaux iPhone 15 d'Apple et Pixel 8 de Google. D'autant que ces derniers sont susceptibles d'être des cadeaux de fin d'année.

C'est ainsi en toute logique que RhinoShield apporte sa contribution au Black Friday qui s'impose comme le plus important événement commercial de l'année afin de dénicher de bonnes affaires. Un Black Friday prolongé puisqu'il s'étire du 16 novembre au 28 novembre 2023.

RhinoShield propose ainsi des réductions allant jusqu'à -55 % sur les coques, -35 % sur les protections d'écran, -25 % sur les accessoires et jusqu'à -20 % sur les designs provenant de licences prestigieuses.

Des coques à gogo pour iPhone et Android

Les coques protègent le smartphone des chocs, des rayures et des chutes avec un très haut degré de protection. Disponible pour smartphone Android (Asus, Google, OnePlus, Samsung, Xiaomi…) et iPhone d'Apple, la SolidSuit est une coque complète, fine, légère, agréable à prendre en main et parfaitement ajustée.

Disponible pour les iPhone, la coque Clear est transparente et a l'avantage de ne pas jaunir, elle est d'ailleurs garantie à vie contre ce problème. Une faute de goût qui serait impardonnable avec un iPhone 15. Quant à la coque dite Mod Nx, elle est modulaire et son verso est interchangeable à volonté.

En matière de personnalisation et en fonction des coques, des designs uniques sont exclusifs (Collection Japon, Nasa, One Piece, Naruto, Marvel, Dragon Ball, NBA…), tandis qu'il est possible d'utiliser ses propres créations ou photos, images classiques ou sur fond transparent.

Lumière bleue et compatibilité MagSafe

Pour la protection d'écran, RhinoShield fait des propositions en polymère souple ou en verre trempé. Depuis cette année, une première pour la marque est une protection d'écran contre les effets nocifs de la lumière bleue. Cette version anti-lumière bleue s'ajoute aux versions plus classiques : transparente, mate ou anti-espion face aux regards indiscrets. RhinoShield n'omet pas des protections spécialement dédiées aux objectifs photo.

Avec le Grip, c'est un support de téléphone léger et personnalisable qui se décline en différents formats. La compatibilité MagSafe peut être de la partie (Grip O et GripMax), sachant que RhinoShield vante une technologie qui permet à ses produits de bénéficier d'une puissance magnétique deux fois supérieure à ce standard.

Même une gourde AquaStand est compatible MagSafe. Elle pourra notamment faire office de trépied.

Pour les AirPods et l'Apple Watch

Les coques de RhinoShield ne protègent pas seulement les smartphones. Elles se destinent aussi à la protection des populaires écouteurs sans fil AirPods d'Apple, en version Pro ou non.

Ces coques en TPE sont personnalisables et disposent d'un mousqueton en alliage de zinc. Avec système de fermeture magnétique, elles sont compatibles avec la recharge sans fil.

La montre connectée Apple Watch n'est en outre pas oubliée avec une coque au format bumper ou une protection d'écran. RhinoShield propose même ses propres bracelets tressés qui sont résistants, souples et colorés.

Si vous êtes à la recherche d'une coque de qualité, pour donner une seconde vie à votre smartphone ou pour le protéger, c'est donc le moment de profiter des plus belles promotions de l'année avec le Black Friday de RHINOSHIELD.