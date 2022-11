Single Day : AliExpress fête le 11.11 avec des promotions sur les marques POCO et Xiaomi

Le Single Day, encore appelé le 11.11, est un évènement de très grande ampleur en Chine, qui correspond au jour des célibataires. Petit à petit il est devenu plus important que le Black Friday en termes de ventes (et de loin). Il s'agit donc là d'une très bonne occasion pour dénicher de fortes promotions.

C'est notamment le cas des marques POCO et Xiaomi, avec de nombreux produits.

Voici notre sélection de quatre d'entre eux :

Commençons par le smartphone Redmi Note 10 Pro qui possède un écran AMOLED de 6,67 pouces avec fréquence d’affichage de 120 Hz. Il est équipé du SoC Snapdragon 732G épaulé par 6 Go de mémoire vive et avec 64 Go de stockage interne. Concernant la partie photographie, ce mobile dispose à l’arrière d'un quadruple capteur photo de 108, 8, 5 et 2 Mégapixels. À l'avant, pour les selfies, il s'agit d'un 16 Mégapixels. Le smartphone possède une batterie de 5 020 mAh compatible avec la charge rapide 33 W qui permet jusqu'à 2 jours d'utilisation.

Sur AliExpress, vous trouverez le Redmi Note 10 Pro au prix réduit de 232 € avec la livraison gratuite.

Poursuivons avec le Redmi Note 11 qui dispose pour sa part d'un écran AMOLED de 6,43 pouces, d'un SoC Snapdragon 680 et du GPU Adreo 610 avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go d'espace de stockage. Il possède un bloc de 4 caméras de 50, 8, 2 et 2 Mégapixels sur l'arrière et d'un APN de 13 MP à l'avant. Sa batterie de 5 000 mAh propose une charge rapide de 33 W pro permettant de charger le smartphone entièrement en moins d'une heure.

Sur AliExpress, vous trouverez le smartphone Redmi Note 11 au prix réduit de 205 € avec le code FR20 et la livraison gratuite.

Passons maintenant au smartphone POCO X4 Pro qui dispose d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement très élevé de 120 Hz. Son SoC Snapdragron 695 est épaulé par 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d'espace de stockage. Pour la partie photographie, nous trouvons à l'arrière trois capteurs de 108, 8 et 2 Mégapixels et à l'avant une caméra de 16 Mégapixels. Sa batterie est de 5 000 mAh avec une charge rapide à 67 W permettant de recharger le smartphone en moins de 45 minutes.

Sur Aliexpress, vous trouverez le smartphone POCO X4 Pro 8 + 256 Go au prix réduit de 308 € avec la livraison gratuite.

Terminons enfin cette sélection par le bracelet connecté Xiaomi Band 7 qui propose un écran de 1,62 pouce. Avec compatibilité Bluetooth 5.2, ce dernier permet de suivre votre fréquence cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang, le cycle menstruel, vos pas, les distances parcourues ou encore les calories brûlées. De nombreuses autres fonctions sont également intégrées comme un chronomètre, un réveil ou encore une télécommande pour contrôler l'appareil photo. Sa batterie de 180 mAh permet une autonomie de 15 jours.

Sur AliExpress, le bracelet connecté Xiaomi Band 7 est au prix de 49 € avec la livraison gratuite.