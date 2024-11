BON PLAN Geekbuying : des codes promos à gogo, les Single Day 11.11 en approche !

Geekbuying lance sa grande vente du 11 novembre avec une multitude de promotions et codes de réduction pour tous les budgets. Cette période est idéale pour anticiper vos achats de fin d’année, avec des offres intéressantes sur l’électronique, les équipements de sport, les gadgets pour la maison connectée, et plus encore.

Avant le début des festivitéa et pour vous échauffer un peu, vous pouvez retrouver quelques codes, des ventes flash et des guides sur le site :

Ensuite, nous vous proposons plusieurs codes de réduction pour faire plaisir aux petites bourses.

Codes de réduction généraux :

24NOV11P1 : -20 € dès 400 € d'achat

: -20 € dès 400 € d'achat 24NOV11P2 : -10 € dès 200 € d'achat

Sports et plein air :

24NOVODE1 : -40 € dès 600 €

: -40 € dès 600 € 24NOVODE2 : -30 € dès 400 €

: -30 € dès 400 € 24NOVODE3 : -15 € dès 200 €

Économies selon montant d'achat :

650€ -50€ : CODE : GKB2411EC50

450€ -30€ : CODE : GKB2411EC30

300€ -20€ : CODE : GKB2411EC20

200€ -15€ : CODE : GKB2411EC15

120€ -10€ : CODE : GKB2411EC10

80€ -7€ : CODE : GKB2411EC07

50€ -5€ : CODE : GKB2411EC05

Smart Home :

24NOVSHE1 : -20 € dès 200 €

: -20 € dès 200 € 24NOVSHE2 : -15 € dès 150 €

Téléphones & accessoires :

24NOVSPE1 : -20 € dès 200 €

Énergie portable :

24NOVPS1 : -50 € dès 500 €

Bien évidemment, nous vous conseillons quelques produits sympathiques, surtout si vous êtes un joueur qui se déplace beaucoup.

GPD WIN Mini – Console de Jeu Portable 7 Pouces

Cette console portable équipée d'un écran 7 pouces vous plonge dans l'univers des jeux vidéo avec sa fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, support VRR, et son processeur AMD Ryzen 7 8840U. Avec 32 Go de RAM et un SSD de 1 To, elle est rapide et offre une grande capacité de stockage. De plus, elle est compatible USB 4 pour l’extension de cartes graphiques externes, ce qui en fait un choix puissant pour les gamers.





Retroid Pocket 4 Pro – Console de Jeu Portable

Idéale pour les amateurs de rétrogaming, la Retroid Pocket 4 Pro propose un écran tactile de 4,7 pouces et tourne sous Android 13. Elle dispose de 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et est équipée de la technologie WiFi 6 et Bluetooth 5.2, garantissant des connexions rapides pour des sessions de jeu fluides.





Mais ce n’est pas tout ! Voici d’autres produits en promotion :

Profitez de ces offres pour vous équiper et faire de belles économies !