BON PLAN Geekbuying : guide des rabais du moment, plusieurs codes promos en vue !

L’événement de shopping annuel du 11.11 est de retour sur Geekbuying, offrant des remises incroyables pour une large gamme de produits high-tech ! Profitez de réductions immédiates et de codes exclusifs valables sur divers produits allant des consoles de jeu aux équipements pour la maison connectée. Voici tout ce que vous devez savoir pour faire de bonnes affaires durant cette période.

Voici les codes de réduction valables sur le site pour différentes gammes de prix :

24NOV11S1 : 50 € de réduction dès 500 € d'achat

: 10 € de réduction dès 100 € d'achat 24NOV11S5 : 5 € de réduction dès 50 € d'achat

Bonus pour les paiements via PayPal ou carte de crédit :

10 € de réduction dès 400 €

5 € de réduction dès 200 €

Geekbuying propose également des remises spécifiques selon les catégories :

Sports et Plein air :

24NOVODE1 : 40 € de réduction dès 600 €

Smart Home :

24NOVSHE1 : 20 € de réduction dès 200 €

Téléphones et accessoires :

24NOVSPE1 : 20 € de réduction dès 200 €

Énergie portable :

24NOVPS1 : 50 € de réduction dès 500 €

Électronique grand public :

GKB2411EC50 : 50 € de réduction dès 650 €

Pour vous guider, voici quelques produits qui peuvent vous intéresser :

ANBERNIC RG35XXSP Flip Console de Jeu Portable

La ANBERNIC RG35XXSP Flip est une console de jeu rétro qui ravira les amateurs de nostalgie. Avec un écran IPS de 3,5 pouces, elle est livrée avec une carte TF de 64 Go + 128 Go contenant plus de 10 000 jeux. Disponible en plusieurs coloris, dont le bleu transparent, cette console est idéale pour revivre les classiques du jeu vidéo.





ANBERNIC RG CubeXX Console de Jeu

La ANBERNIC RG CubeXX est une autre option captivante, offrant un design cubique unique avec un écran IPS de 3,95 pouces. Dotée de Linux 64 bits, WiFi 5G et Bluetooth 4.2, elle permet également un streaming fluide via Moonlight. Avec une autonomie de 6,5 heures, elle est parfaite pour des sessions de jeu prolongées.

Pour ceux en quête de bonnes affaires, voici une liste de produits également disponibles pendant la promotion :

Les offres du 11.11 de Geekbuying sont limitées dans le temps et dans les stocks, alors n'attendez pas pour profiter de ces réductions exceptionnelles !