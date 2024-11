BON PLAN : des consoles Anbernic à prix abordable avec nos codes promos !

Vous êtes un passionné de gaming rétro ou moderne ? Vous aimez retrouver les sensations des anciennes consoles tout en profitant de technologies récentes ? Ces consoles Anbernic sont faites pour vous. Avec leurs écrans performants, ces machines allient nostalgie et puissance.





Découvrez les meilleurs modèles pour répondre à toutes vos envies de joueur, à des prix imbattables !

Anbernic rg556 : la console haut de gamme

Idéale pour les gamers exigeants, la anbernic rg556 offre une expérience visuelle exceptionnelle grâce à son écran tactile AMOLED 5,48 pouces Full HD (402 PPI). Elle est propulsée par un processeur Unisoc T820 Octa-core, 8GB de RAM et une mémoire rapide de 128GB UFS2.2, extensible avec une carte TF de 256GB. Sa batterie de 8 heures garantit des sessions prolongées, et le WiFi AC + Bluetooth 5.0 permet une connectivité sans faille.

Anbernic rg406v : compact et polyvalent

Pour ceux qui recherchent une console portable sans compromis, la Anbernic rg406v est un choix parfait. Son écran tactile IPS 4 pouces (960x720P) et son processeur performant offrent une fluidité optimale. 8GB de RAM et un stockage UFS2.2 de 128GB (+ 256GB TF), elle prend en charge le streaming 1080p et propose une connectivité WiFi 5G et Bluetooth 5.0.

Anbernic rg40xx h : rétro et accessible

Les nostalgiques apprécieront la Anbernic rg40xx h, une console compacte sous Linux OS avec un écran IPS 4 pouces (640x480P). Sa batterie de 6 heures d’autonomie et sa compatibilité avec le streaming moonlight en font un choix incontournable.

Anbernic rg40xxv : un design moderne

Similaire à la rg40xx h, la rg40xxv propose un design plus moderne tout en conservant les mêmes spécifications techniques. Avec son écran IPS 4 pouces, elle allie rétro-gaming et connectivité grâce au WiFi AC et Bluetooth pour jouer entre amis.

Les consoles Anbernic sont un parfait équilibre entre rétro-gaming et innovation. Que vous soyez un gamer passionné ou un amateur de jeux classiques, vous trouverez un modèle qui correspond à vos besoins. Ne manquez pas ces offres !