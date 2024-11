BON PLAN Switch : des consoles à des prix de folie pour le Black Friday

Que vous soyez un joueur occasionnel ou un passionné de l’univers Nintendo, la Switch reste la console idéale pour s’amuser en famille ou entre amis. Avec ses jeux légendaires et son mode de jeu hybride (portable ou salon), elle offre une expérience unique. Cdiscount frappe fort avec des offres exclusives sur plusieurs modèles et bundles, incluant des abonnements Nintendo Switch Online et des jeux préinstallés.

Codes promo à ne pas manquer :

-15 € dès 129 € d’achat avec le code 15DES129

-25 € dès 299 € d’achat avec le code 25DES299

-10 € dès 50 € d’achat pour les nouveaux clients avec le code HELLO10

Console Nintendo Switch • Bleu Néon & Rouge Néon + Nintendo Switch Sports + 12 mois d’abonnement NSO

Plongez dans l’action avec ce pack complet : la console Nintendo Switch classique en Bleu Néon et Rouge Néon, le jeu Nintendo Switch Sports préinstallé pour des heures de fun en multijoueur, et un abonnement Nintendo Switch Online de 12 mois pour jouer en ligne et accéder à une collection de jeux rétro.

Console Nintendo Switch - Modèle OLED • Blanc + Super Mario Bros. Wonder + 12 mois d’abonnement NSO

Passez à la vitesse supérieure avec le modèle OLED de la Nintendo Switch. Son écran plus lumineux et de meilleure qualité sublimera vos jeux, notamment le tout nouveau Super Mario Bros. Wonder, inclus en version préinstallée. Ce pack comprend également 12 mois d’abonnement Nintendo Switch Online pour profiter du jeu en ligne et du cloud.

Avec ces packs Nintendo Switch, vous avez tout ce qu’il faut pour démarrer ou enrichir votre aventure gaming. Entre consoles classiques et modèle OLED, choisissez la configuration qui vous convient le mieux et profitez de prix imbattables. Ces offres sont disponibles jusqu’au 2 décembre, alors ne tardez pas ! Que la partie commence !