BON PLAN : des consoles ANBERNIC et Retroid Pocket à un tarif ridicule avec nos codes promos

Si vous aimez les jeux vidéo et que vous recherchezune console portable performante, Geekbuying regorge de bonnes affaires avec une gamme de consoles ANBERNIC et Retroid Pocket. Pour le coup, voici une sélection des meilleurs modèles à découvrir, avec des atouts pour satisfaire tous les budgets et usages. Vous êtes prêts ? C’est parti !

ANBERNIC RG556 : puissance et grand écran pour les plus exigeants

Écran IPS de 5,48 pouces pour un confort visuel optimal.

8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage.

Batterie de 3500 mAh offrant jusqu’à 6 heures d’autonomie.

Pourquoi choisir la RG556 ? Parfait compromis entre puissance et confort visuel, idéale pour les joueurs qui veulent une console avec un grand écran et une compatibilité multi-plateforme.

Modèle 1 avec une carte SD de 256 Go - 219 € avec le code NNNFRRGPL

Modèle 2 avec une carte SD de 256 Go - 199,99 € avec le code NNNFRRG556

ANBERNIC RG406V : Android 13 et polyvalence au bout des doigts

Équipée d'Android 13 pour une compatibilité avec des apps modernes.

Écran de 4 pouces IPS compact et agréable à utiliser.

Processeur performant Unisoc Tiger T618, permettant des émulations fluides.

Pourquoi choisir la RG406V ? Si vous cherchez une console à la fois puissante et polyvalente avec un OS moderne, elle est idéale pour alterner entre le rétro et les jeux Android récents.

Modèle Gris avec une carte SD de 256 Go - 189 € avec le code NNNFRRG6V

Modèle Gris sans une carte SD - 149,99 € avec le code NNNFRRGN

Modèle Noir avec une carte SD de 128 Go - 179 € avec le code NNNFRRGT

ANBERNIC RG40XXV : simplicité et port HDMI intégrée





Design minimaliste et écran IPS de 4 pouces.

64 Go de stockage.

Port HDMI inclus pour jouer sur grand écran.

Autonomie de 4-5 heures avec une batterie de 3000 mAh.

Pourquoi choisir la RG40XXV ? Si vous cherchez une console simple à utiliser avec une fonction de sortie HDMI pour jouer sur téléviseur, ce modèle est parfait.

229,00 € avec le code NNNFRRP4P (câble HDMI inclus)

Retroid Pocket 4 Pro : l’équilibre entre rétro et Android

Écran de 4,7 pouces pour un compromis entre confort et portabilité.

Système Android permettant une utilisation mixte : jeux et apps modernes.

SoC Unisoc Tiger T618 intégré, idéal pour la fluidité.

Pourquoi choisir la Retroid Pocket 4 Pro ? Parfaite pour ceux qui veulent une console capable d’émuler des plateformes modernes, avec un design compact et un OS riche en fonctionnalités.

59,99 € avec le code 97H78W9VS1

Mais au final, quelle console choisir ?

ANBERNIC RG556 : pour ceux qui veulent un grand écran.

: pour ceux qui veulent un grand écran. ANBERNIC RG406V : pour ceux qui cherchent une polyvalence Android et une compatibilité avec des jeux récents.

: pour ceux qui cherchent une polyvalence Android et une compatibilité avec des jeux récents. RG40XXV : parfait pour une expérience simple et facile à brancher sur une TV.

: parfait pour une expérience simple et facile à brancher sur une TV. Retroid Pocket 4 Pro : un bon choix si vous voulez allier Android avec l'émulation de jeux plus exigeants.

Avec des prix réduits sur Geekbuying, c’est le moment idéal pour vous offrir l’une de ces consoles. Ne tardez pas : certaines de ces offres sont limitées en stock !