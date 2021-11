Singles day 11.11 : une clé d'activation Windows 10 Pro à seulement 11 € pour migrer gratuitement vers Windows 11 !

Article sponsorisé par CdkeyLord

Dans le cadre du Singles Day, encore appelé 11.11, le revendeur CdkeyLord propose de très grosses promotions notamment sur les licences Windows Pro ou sur Office affichées à partir de seulement 11 € ! Ce dernier propose également des clés d’activation officielles à prix réduit pour les plateformes Steam, Origin, Uplay...,

En parlant de 11.11, n'oubliez pas que la migration vers Windows 11 est gratuite avec une licence valide de Windows 10, une bonne occasion donc de migrer à prix ultra réduit !

Pour cet événement, CdkeyLord propose des licences Windows 10 à -35 % en utilisant le code GN30 :

Si vous êtes plus intéressé par des licences pour la suite bureautique Office vous aurez également 35 % de réduction avec le même code :

Et enfin si vous partez de zéro et avez à la fois besoin du système d'exploitation Windows 10 Pro et de Office, des bundle sont disponibles toujours à -35 % :

Comment acheter un produit sur le site Cdkeylord, utiliser un code de réduction et activer la clé ?

Veuillez sélectionner tout d'abord le produit que vous souhaitez commander, par exemple Windows 10 Pro, puis allez dans le panier.

Avant de valider la commande, vous devez saisir le code GN30 dans la case « Code promotionnel », et cliquez sur « Application ».

La remise sera alors appliquée et vous pourrez procéder au paiement.

Vous recevrez alors immédiatement la licence par e-mail. Vous pourrez l'utiliser pour une future installation de Windows, ou bien activer votre Windows actuel en allant dans les paramètres de Windows, onglet « Mise à jour et sécurité » et « Activation ».

Quand c’est fait, vous obtenez un message indiquant que la licence est active et validée.

Pour rappel, vous pouvez installer directement Windows ou Office avec ci-dessous les liens officiels chez Microsoft permettant de les télécharger immédiatement :