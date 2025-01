Sleeping Dogs : Donnie Yen reparle du film avec une très mauvaise nouvelle

En 2012, United Front Games sortait Sleeping Dogs, un très bon GTA-like qui nous faisait vivre une aventure intense au cœurs des Triades de Hong Kong. Un excellent jeu vidéo d'action en monde ouvert qui a séduit pas mal de joueurs, mais pas suffisamment pour son éditeur Square Enix. La licence est quand même forte et une adaptation en film live action avec Donnie Yen (Ip Man, Rogue One: A Star Wars Story, John Wick : Chapitre 4) avait été annoncé en 2017. L'acteur chinois tenait des propos rassurants l'année suivante, mais depuis, c'est le calme plat.

Alors, où en est ce projet de film Sleeping Dog ? Eh bien Donnie Yen s'est entretenu cette semaine avec Polygon et la question de cette adaptation en long métrage live action est évidemment revenue sur le tapis. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes du tout :

J’ai passé beaucoup de temps et travaillé avec ces producteurs, et j’ai même investi une partie de mon argent personnel pour obtenir les brouillons et certains droits. J’ai attendu des années. Des années. Et je veux vraiment le faire. J’ai toutes ces visions dans ma tête, et malheureusement… Je ne sais pas, vous savez comment ça marche à Hollywood, n’est-ce pas ? J’ai passé de très nombreuses années dessus. C’était une chose malheureuse. Bon, passons à des choses meilleures.

Le film Sleeping Dogs n'est plus d'actualité, la production n'avance plus et l'adaptation ne verra sans doute jamais le jour, Donnie Yen est passé à autre chose. C'est évidemment une déception, mais pas vraiment une surprise, le projet n'a jamais vraiment décollé. Malgré quelques bruits de couloir concernant l'implication de Timo Tjahjanto (The ABCs of Death, V/H/S, The Night Comes for Us), aucun réalisateur n'avait été officiellement rattaché au film.

Sleeping Dogs restera donc simplement un jeu vidéo, qui vaut le détour, même 13 ans après.

