Suikoden aura droit à son anime, adaptant une histoire déjà bien connue

Alors que Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars va enfin sortir cette semaine, Konami a annoncé le jeu Suikoden STAR LEAP lors d'une présentation. Mais ce n'était pas le seul projet qui a fait parler de lui. Un peu avant, l'éditeur a carrément dévoilé un anime, bien que rien de bien concret n'ait été montré pour le moment, décrit comme la deuxième étape pour refaire connaître la licence Suikoden à travers le monde. Vous pouvez revoir l'intégralité du passage en question ci-dessous.

Cette série sera une coproduction entre NBC Universal Entertainment Japan et Konami Animation, qui adaptera l'intrigue de Suikoden II, son scénario étant vu comme idéal pour un débuter un tel projet. Le studio est encore tout jeune, puisqu'il a été introduit l'an dernier avec l'annonce de Yu-Gi-Oh! CARD GAME THE CHRONICLES. La production vient juste de débuter et l'équipe souhaite satisfaire les fans, alors espérons que le résultat soit à la hauteur.

Le producteur Rui Naito a déclaré la chose suivante :

Nous voulions conserver la grandeur de l'histoire originale créée par [Yoshitaka] Murayama-san. [La série] est une façon de montrer l'histoire – c'est l'anime !

Autre producteur, Ryo Hino de chez NBC Universal Entertainment Japan a ajouté :

Je suis très honoré de faire partie de cet énorme projet, Suikoden: The Anime. Il n'est pas seulement destiné aux fans originaux comme moi. Ces relations entre les personnages et cette histoire dramatique... J'ai hâte de partager l'histoire avec encore plus de gens. Il y aura plus d'informations concernant l'anime à partir de maintenant, et nous partagerons chaque information avec soin, alors attendez-les avec impatience. Nous apprécierons votre soutien !

Enfin, la courte déclaration du directeur Yuzo Sato nous demande également d'attendre pour en savoir plus. Vous connaissez peut-être déjà son travail sur exception, série diffusée sur Netflix.

Tout le monde travaille dur pour faire de l'anime quelque chose qui puisse développer les charmes du jeu. Merci de patienter pour plus d'informations !

Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars est de son côté vendu 42,49 € chez Gamesplanet sur PC et à 49,99 € via Amazon et à la Fnac sur consoles.