Goat Direct : la franchise Goat Simulator aura droit à sa présentation à une date toute trouvée

Jeu vidéo gaguesque sorti le 1er avril 2014, Goat Simulator a connu un succès étonnant, Coffee Stain a lancé une suite (Goat Simulator 3, ne cherchez pas le 2) et a même annoncé Goat Simulator: The Card Game, un vrai jeu de cartes physique. Le studio ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et annonce un évènement immanquable pour les fans.

Les joueurs ont rendez-vous le 1er avril prochain pour assister à un Goat Direct, une présentation qui sera à suivre sur YouTube à partir de 16h00. Coffee Stain promet déjà des informations pour Goat Simulator 3 et Goat Simulator: The Card Game, mais également « beaucoup plus de nouvelles top secrètes ». Le studio précise au passage que, malgré la date et les informations sans doute loufoques qui seront dévoilées, tout ce qui sera annoncé pendant ce Goat Direct sera vrai.

Pour rappel, aujourd'hui sort la version physique de Goat Simulator Remastered, qui propose des graphismes modernes, une physique toujours aussi foireuse et les DLC Goat City Bay, Goat MMO Simulator, GoatZ, PAYDAY, Waste of Space et Buck to School. Vous pouvez retrouver le jeu en boîte à partir de 29,49 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.