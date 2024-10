Goat Simulator Remastered daté et une bonne nouvelle pour le 3

En août dernier, lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2024, Coffee Stain a dévoilé Goat Simulator: Remastered, une version modernisée de son premier jeu avec une chèvre dans un monde bac à sable. Le titre proposera des graphismes améliorés, des textures remises au goût du jour, de nouveaux éclairages et tous les contenus additionnels.

Coffee Stain annonce aujourd'hui que la date de sortie de Goat Simulator: Remastered est fixée au 7 novembre 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Une nouvelle bande-annonce est à découvrir ci-dessus et nous montre l'évolution des graphismes, ainsi que des séquences de gameplay toujours aussi absurdes, rappelant au passage la présence des DLC Goat City Bay, Goat MMO, Goat Z, PAYDAY, Waste of Space et Buck to School.

Mais ce n'est pas tout ! Coffee Stain annonce également que Goat Simulator 3 sortira sur PlayStation 4 et Xbox One le 24 octobre prochain. Ce second volet (Goat Simulator 2 n'existe pas) a été lancé il y a deux ans sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, puis a été porté sur iOS, Android et Switch, les joueurs n'ayant qu'une PS4 ou une Xbox One sous la main vont enfin pouvoir découvrir cette suite. Vous pouvez acheter Goat Simulator 3 - Pre-Udder Edition à 19,99 € sur Amazon.