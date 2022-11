Goat Simulator 3 : la suite du jeu complètement chèvre lancé avec une vidéo tordante

Véritable jeu phénomène grâce à sa physique ragdoll volontairement bugguée, Goat Simulator a enfin droit à une suite, mais il ne s'agit pas d'un numéro 2. Non, Coffee Stain est passé directement à Goat Simulator 3, comme Brice de Nice, et le titre édité par Plaion se lance aujourd'hui avec une bande-annonce :

Le but de Goat Simulator 3 est toujours d'incarner une chèvre dans un monde bac à sable jouable en solo ou en coopération jusqu'à quatre joueurs, avec de l'exploration et des énigmes loufoques, des mini-jeux, des PNJ à malmener et beaucoup d'humour. Direction ici l'île San Agora de « 1 141 822 chèvres carrés », c'est 18 fois plus grand que la carte du premier volet, et c'est une unité de mesure officielle chez Coffee Stain. Santiago Ferrero, directeur créatif du studio, rajoute :

Il est à présent temps pour nous de demander gentiment aux joueurs d'acheter notre idiot de jeu. Je serai bien incapable de vous dire si Goat Simulator 3 mérite votre argent, mais je peux vous assurer que nous avons passé un temps fou à le créer, alors jetez un sou aux développeurs et aidez-nous, car nous avons tellement d'autres idées tout aussi stupides que nous aimerions proposer au monde ! Toute l'équipe de Coffee Stain North se joint à moi pour vous dire « de rien » ou alors « nous sommes désolés », en fonction de ce que vous pensez du jeu.

Goat Simulator 3 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, le développeur lance au passage un site pour tester sa personnalité et surtout remporter des goodies ou une édition Goat in the Box du jeu. Sinon, vous pouvez retrouver cette version à 69,99 € sur Amazon.