Goat Simulator 3 dévoile sa mise à jour gratuite Gifts from the Rifts, résumé du Goat Direct 2025

Coffee Stain nous avait donné rendez-vous aujourd'hui pour assister au Goat Direct 2025, une présentation consacrée à sa franchise de jeux loufoques avec une chèvre. Malgré la date, le 1er avril, le studio a fait des annonces très sérieuses. Ou plutôt, il a fait des annonces délirantes, dans la lignée de la licence, mais très réelles.

Le gros sujet du Goat Direct 2025, c'était bien évidemment Goat Simulator 3, qui accueille la mise à jour gratuite Gifts from the Rifts. Un contenu qui rajoute 27 nouveaux équipements et deux nouveaux évènements dans la ville de San Angora. Les joueurs peuvent également obtenir une chèvre alternative, Plushie Pilgor, qui a l'apparence d'une peluche. D'ailleurs, une véritable peluche est disponible en précommande chez YouTooz. Gifts from the Rifts est déjà disponible sur PC, PlayStation, Xbox, iOS et Android, la mise à jour arrivera prochainement sur Switch.

De son côté, le jeu de cartes Goat Simulator: The Card Game a fait une petite apparition dans le direct, l'occasion pour Coffee Stain et MOOD d'annoncer que la campagne de financement participatif sera lancée le 30 avril prochain sur Kickstarter. Le Goat Direct 2025 aussi été l'occasion d'annoncer un Twitch Rivals, des créateurs de contenu vont s'affronter ce soir à 23h00 sur Goat Simulator 3, ce sera à suivre évidemment sur Twitch.

Comme si cela ne suffisait pas, Coffee Stain s'est associé à CRKD pour produire des manettes Nitro Deck et NEO S aux couleurs de Goat Simulator. Le Nitro Deck permet de glisser l'écran de la Switch dans un support bien plus agréable à utiliser que les Joy-Con, tandis que la NEO S est une manette sans fil pour Switch avec un support de recharge. Les précommandes sont déjà lancées, comptez 56,95 € pour le Nitro Deck Goat Simulator Edition et 69,99 € pour la NEO S Goat Simulator Edition avec son dock de chargement.

Enfin, le Goat Direct 2025 s'est terminé sur un bref teasing de l'arrivée de l'extension Multiverse of Nonsense dans la version mobile (iOS et Android) de Goat Simulator 3, mais aucune date de sortie n'a été dévoilée pour le moment, et une seconde extension a été teasée, ne montrant pas grand-chose. Vous pouvez acheter le jeu sur PS5 à partir de 21,84 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.