Goat Simulator 3 : une date de sortie et des éditions spéciales officialisées, la peluche de chèvre va vous faire craquer

Fans de Goat Simulator, séchez vos larmes : certes, il n'y aura jamais de Goat Simulator 2, mais Coffee Stain prépare bien un Goat Simulator 3 à la numérotation aussi loufoque que son contenu. Le projet avait été confirmé par une bande-annonce délirante au Summer Game Fest 2022.



Nous retrouverons la chèvre Pilgor et de nouveaux amis sur l'île de San Angora pour résoudre des énigmes et casser des décors, seul ou en coopération jusqu'à 4. Goat Simulator 3 était prévu pour l'automne 2022 sur PC via l'Epic Games Store, PS5 et Xbox Series X|S, et nous savons maintenant exactement quand : sa date de sortie vient d'être calée au 17 novembre sur toutes ces plateformes.

Plusieurs éditions sont prévues. Vous retrouverez en numérique la Digital Downgrade Edition à 39,99 € avec « une tonne de contenus remastérisés tout droit sortis du passé de Goat Simulator pour une piqûre de nostalgie ». En physique comme en numérique, vous aurez le choix entre une Pre-Udder Edition avec des équipements supplémentaires (disponible en précommande à 24,99 € chez Amazon.fr), et une édition Goat In a Box au prix inconnu, comprenant :

Contenu physique :

Le jeu ;



Une boîte personnalisée ;



Une peluche chèvre ;



Un steelbook ;



3 cartes postales ;



Un poster réversible.

Contenu numérique :

Jeu et bande-son numérique :



Équipement mamelles ;



Des skin remastérisées et des équipements : Old School Pilgor, MMO, GoatZ, Waste of Space, PayDay ;



La bande-son numérique ;



3 fonds d'écran (PC seulement).

Santiago Ferrero, Creative Director chez Coffee Stain North explique :

Nous sommes ravis d'annoncer la date de sortie de Goat Simulator 3 ! Je ne dirai pas que nous sommes « fiers » d'offrir l'opportunité aux joueurs d'incarner Pilgor à nouveau en novembre, mais c'est pourtant bien ce que nous allons faire. À cette période de l'année, nous n'aurons pas grand-chose d'autre à faire de toute façon alors autant jouer à ce nouveau simulateur de chèvre.

Maintenant, il n'y a plus qu'à patienter pour que Goat Simulator 3 nous rende chèvre, seul ou à plusieurs.