Goat Simulator se moque des remasters mais fait comme tout le monde

Les amateurs de jeux délirants ont bien rigolé lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2024. Les spectateurs ont en effet pu découvrir une bande-annonce se moquant allégrement des jeux vidéo remastérisés, une séquence avec beaucoup d'humour, mais tout cela était pour annoncer... un jeu remastérisé.

Eh oui, Coffee Stain Studios vient de dévoiler Goat Simulator: Remastered, une version modernisée pour PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le titre proposera « des graphismes mis à jour, l'ensemble des DLC et toujours plus de bugs », voici une présentation :

Goat Simulator Remastered est le dernier né de la technologie de simulation caprine. Votre jeu en bac à sable chaotique préféré est de retour, plus beau que jamais avec ses graphismes mis à jour, l'ensemble du contenu téléchargeable et toujours plus de bugs à vous rendre chèvre. Réécrivez l'histoire avec les touches ZQSD de votre clavier.

Votre objectif ? Semer le chaos ! Votre muse ? Pilgor la chèvre ! Si vous aviez planté vos cornes dans le sable ces 10 dernières années, Goat Simulator est un jeu dans lequel vous devez causer le plus de dégâts possible en incarnant une chèvre. Donnez des coups de tête, des coups de patte renversés, et laissez-vous tomber dans chaque niveau pour remporter des points, et trouvez des solutions créatives pour gâcher la journée des PNJ que vous croisez.

Goat Simulator Remastered est la version remastérisée que personne ne voulait. Elle comprend tout ce que vous aimiez du jeu d'origine, et bien plus encore, avec de nouveaux graphismes améliorés, des textures mises à jour, un éclairage éclatant et une superbe végétation représentant ce qui se fait de mieux en matière de technologie de simulation caprine. Nous avons également revu les mutateurs, vous permettant désormais de choisir la « chèvre » qui vous convient le mieux depuis un menu en jeu très pratique. Il vous faudra tout de même les capturer avant !

Cette version remastérisée comprend également l'ensemble des contenus téléchargeables de la version PC, et l'un de nos préférés de la version mobile, dont :

Goat City Bay

Goat MMO

Goat Z

PAYDAY

Waste of Space

(Mobile) Buck to School

Vous y retrouverez également des nouveautés moins intéressantes, par exemple des mises à jour d'optimisation et de correction de bugs, mais nous n'avons corrigé que les bugs les plus embêêêêtants, promis !

Fonctionnalités principales :

Incarnez de nouveau une chèvre...

Vraiment, c'est toujours l'argument de vente principal

Un menu Mutateurs inédit vous permettant de choisir à votre guise la chèvre de vos rêves. Si vos rêves sont peuplés d'abominables créatures.

Un jeu aussi buggué que dans vos souvenirs. Ce n'est pas parce que c'est une version remastérisée que nous n'avons pas laissé une palanquée de bugs liés à la physique. Et pourquoi pas, hein ?

L'ensemble des contenus téléchargeables est compris. Il aurait été compliqué de vous les vendre de nouveau séparément, mais en toute honnêteté, l'objectif est de gagner encore plus d'argent.

Profitez d'une mise à jour des graphismes, de l'éclairage, des effets spéciaux et des animations, mais également de la végétation pour profiter des plus belles feuilles jamais vues dans un simulateur caprin, à l'exception de Goat Simulator 3.

Avertissement :

Goat Simulator Remastered est un jeu absolument stupide, et ce depuis que nous avons inventé les simulations caprines il y a plus de 10 ans. Nous l'avons déjà dit, mais vous feriez mieux de dépenser votre argent dans autre chose, comme un joli chapeau ou un tas de briques. Vous pouvez également mettre en place une cagnotte avec vos amis pour acheter une vraie chèvre.