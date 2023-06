Syberia : le jeu vidéo narratif culte va être adapté en série animée

Née en 1999 avec L'Amerzone, la série de jeux vidéo Syberia a passionné des millions de joueurs à travers les âges, en nous faisant suivre l'avocate new-yorkaise Kate Walker lors de ses aventures et enquêtes fantastiques. La saga menée par Microids et le regretté dessinateur et scénariste belge Benoît Sokal est toujours appréciée et suivie, un quatrième épisode baptisé Syberia: The World Before étant même paru pour 2022.



L’univers iconique de Syberia créé par Benoit Sokal s’agrandit !



Microids et What The Prod sont ravis d'annoncer aux fans de la célèbre saga de jeux vidéo Syberia que l'univers captivant créé par Benoît Sokal sera enfin adapté en série animée. ???? https://t.co/rt2zFpwwzu pic.twitter.com/mXZ7MitzYE — Microids (@Microids_off) June 6, 2023

Pour ceux qui seraient réfractaires aux jeux narratifs, mais auraient tout de même envie de découvrir cet univers uchronique fait de territoires occidentaux fictifs, de personnages marquants et de secrets à percer, bonne nouvelle : Syberia va être adapté en série animée ! Microids vient d'annoncer qu'il s'associait avec What The Prod, société de production française travaillant actuellement sur Marcel et Monsieur Pagnol, prochaine réalisation de Sylvain Chomet, à qui nous devons Les Triplettes de Belleville, pour donner une nouvelle vie aux mondes fantasmés par Sokal.

Elliot Grassiano, fondateur et COO de Microids, exprime son enthousiasme face à cette collaboration prometteuse : « C’est un véritable plaisir de voir Syberia prendre vie sous la forme d’une série animée. Nous sommes ravis de nous associer à What the Prod pour offrir aux fans une expérience visuelle exceptionnelle qui capture l’essence même de cette licence emblématique. Cette série sera une nouvelle occasion pour les joueurs et les nouveaux spectateurs de découvrir ou de redécouvrir l’univers fascinant de Syberia. » Martine Sokal ainsi que ses enfants Hugo et Jules, responsables de l’héritage créatif de Benoit Sokal, partagent également leur soutien et leur fierté concernant cette adaptation. « Mon mari aurait été honoré de voir son œuvre se développer sous la forme d’une série animée. Il a créé un monde magique et intemporel avec Syberia, et je suis ravie que de nouveaux publics puissent désormais y accéder à travers cette adaptation inédite ». Ashargin Poiré, président fondateur de What The Prod, nous explique que « 20 ans après la parution du premier opus de Syberia, notre ambition est de créer une série animée adaptée de l’univers du jeu, destinée aux fans autant qu’aux non-initiés, en y apportant une écriture nouvelle et enrichie digne des grandes séries de fiction dystopiques ou uchroniques. La direction artistique, le style et la qualité de l’animation offriront au spectateur une expérience située aux frontières de la réalité et du fantastique ».

Le projet se destinera principalement aux jeunes adultes et n'a pas encore de diffuseur. Il mettra de toute manière du temps à se concrétiser, alors vous avez d'ici là tout le temps de découvrir Syberia: The World Before, disponible à partir de 38,99 € sur Amazon.fr.

