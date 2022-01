Syberia: The World Before, la nouvelle date de sortie dévoilée

Syberia: The World Before nous permettra de retrouver Kate Walker dans un nouveau jeu d'aventure développé par Microids et Koalabs, qui introduira également un nouveau personnage jouable en la personne de Dana Roze. Le titre devait sortir en décembre dernier, mais il a été repoussé au dernier moment.

Microids est aujourd'hui de retour, avec une bonne nouvelle : la date de sortie de Syberia: The World Before est désormais fixée au 18 mars 2022 sur PC, via Steam, GOG.com et l'Epic Games Store. Le studio affirme que ces semaines de développement supplémentaires ont permis à l'équipe de créer un jeu de qualité, dans le respect de l'œuvre de Benoit Sokal, qui nous a quittés l'année dernière.

Il ne s'agit pour rappel là que d'une version numérique de Syberia: The World Before, mais Microids avait déjà annoncé que son titre sortirait par la suite sur consoles. Le studio précise au passage qu'aux alentours du lancement du jeu, la bande originale composée par Inon Zur sera déclinée en vinyle, elle est sinon déjà disponible sur les plateformes de streaming. Vous pouvez précommander Syberia: The World Before à 39,99 € sur GOG.com.