Syberia: The World Before, les versions PS5 et Xbox Series X et S lancées en vidéo

Syberia: The World Before est sorti en début d'année, mais uniquement sur PC. Le jeu d'aventure de Microids se fait toujours désirer sur consoles de salon, et ce sont les plateformes de dernière génération qui vont être servies en premières. Eh oui, le titre débarque aujourd'hui sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Ce portage a évidemment droit à sa bande-annonce de lancement, à découvrir ci-dessus, mais les développeurs rappellent au passage que les fans de la franchise peuvent craquer pour Syberia: The World Before 20 Year Edition avec le jeu et un media book célébrant les 20 ans de la licence. Pour les passionnés, une édition collector est aussi proposée, voici ce qu'elle contient :

Le jeu complet ;

Un boîtier métallique ;

Une figurine ajustable de Kate & Dana (trois configurations) ;

Un artbook ;

Une boîte à musique ;

Une carte de Vaghen ;

Une lithographie exclusive ;

Un porte-clés ;

Un set de cartes postales ;

Le script numérique du prologue ;

La bande originale numérique ;

Une boîte collector.

Syberia: The World Before suit pour rappel Kate Walker en 2004 et Dana Roze en 1937, pour une aventure pleine d'énigmes. Concernant les versions PS4, Xbox One et Nintendo Switch, elles arriveront en 2023, sans plus de précision. Vous pouvez retrouver Syberia: The World Before en édition collector à 199,99 € sur Amazon.