Syberia: The World Before, des éditions limitée et collector, mais aussi des reports

La dernière aventure de Kate Walker, Syberia: The World Before, est disponible depuis le 18 mars dernier, mais uniquement sur ordinateurs. Le titre n'est pour le moment que sur PC, mais Microids compte également proposer le jeu d'aventure sur consoles. Selon votre plateforme, il faudra être patient...

Débarrassons-nous d'emblée de la mauvaise nouvelle : Syberia: The World Before n'arrivera pas avant 2023 sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Coup dur pour les joueurs qui devront encore patienter de longs mois, sauf si vous avez une console de dernière génération. Sur PS5 et Xbox Series X|S, Syberia: The World Before arrivera en novembre 2022, avec une édition limitée, et même une grosse édition collector, également prévue sur PC. Elle inclura :

Le jeu complet ;

Un boîtier métal ;

Une figurine ajustable de Kate & Dana (trois configurations) ;

Un artbook ;

Une boîte à musique ;

Une carte de Vaghen ;

Une lithographie exclusive ;

Un porte-clés ;

Un set de cartes postales ;

Le script digital du prologue ;

La bande originale numérique ;

Une boîte collector.

Vous pouvez admirer le contenu de l'édition collector de Syberia: The World Before en image ci-dessus. Les précommandes seront lancées dans les prochains jours, vous pouvez sinon déjà réserver la 20 Years Edition avec le jeu et un media book à 49,99 € sur Amazon.